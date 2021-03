Calendar ORTODOX 13 MARTIE - Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi?

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi dintre stramosii ei au fost sfinti, precum Sfantul Stefan Nemanja sau Sfantul Simeon Izvoratorul de Mir. Sfanta Ipomoni este praznuita de doua ori pe an, pe 13 martie (in ziua trecerii sale la cele vesnice) si pe 29 mai (ziua caderii Constantinopolului si a mortii fiului ei, Imparatul Constantin XI Paleologul).

Sfantul Nichifor, patriarhul Constantinopolului, a fost izgnonit de imparatul Leon Armeanul (813-820) in insula Proconis, pentru ca a sprijinit cinstirea sfintelor icoane. A trecut la cele vesnice in anul 828, dupa 13 ani de chinuri petrecuti aici.

In secolul al IX-lea, imparatii Teodora si Mihail, au restabilit cultul sfintelor icoane, l-au alungat pe patriarhul Ioan si l-au ales ca patriarh pe Metodie. Dupa patru ani, patriarhul Metodie a cerut imparatilor sa-i permita sa aduca la Constantinopol moastele Sfantului Nichifor.

Dupa ce a primit acordul acestora, patriarhul Metodie a luat cu sine cativa preoti si monahi si s-au dus in insula Proconis. In manastirea Sfantului Mucenic Teodor, au aflat cinstitul trup al Sfantului Nichifor, intreg cu totul, neavand nici urma de stricaciune si dand buna mireasma.

Moastele sale au fost asezate mai intai in Biserica Sfintei Sofia, iar a doua zi, in Biserica "Sfintii Apostoli". Sfantul Nichifor este cinstit de Biserica Ortodoxa si pe 2 iunie.

Canonul Sfantului Andrei Criteanul

Continutul Canonului Mare e un profund dialog al omului pacatos cu propria constiinta, care-i atrage atentia asupra celor savarsite: "Ravnind neascultarii lui Adam celui intai zidit, m-am cunoscut pe mine dezbracat de Dumnezeu si de imparatia cea pururea fiitoare si de desfatare, pentru pacatele mele. Vai, ticaloase suflete!“

Mesajul central al Canonului este pocainta. Pocainta poate fi definita ca intoarcere de la starea "impotriva firii" la cea "dupa fire" sau conforma cu firea, si ca intoarcere de la diavol la Dumnezeu.

crestinortodox.ro