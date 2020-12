Calendar ortodox 21 decembrie. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Iuliana, ocrotitoarea familiei

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…

El s-a întors la familie și a dat de veste că se va căsători, în sfârșit. Iuliana a fost nevoită să recunoască faptul că este creștină. Tânărul s-a mâniat și, alături de tatăl fetei, a încercat să o lepede de Hristos. Ea nu renunța sub nicio formă la dragostea ei pentru credință, ceea ce i-a determinat pe cei doi bărbați să o supună pe fată la chinuri grele. Ea nu s-a dat bătută și a ales să moară din dragoste pentru Hristos.

Calendar ortodox 21 decembrie. La data de 21 decembrie o sărbătorim pe Sfânta Iuliana, una dintre cele mai mari sfinte ale noastre, al cărui nume îl poartă mulți români. Află mai multe despre viața acestei sfinte, care nu a renunțat sub nicio formă la iubirea ei pentru Dumnezeu și citește cele mai frumoase urări pentru care care își serbează onomastica luni.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Grupul bancar elveţian Credit Suisse şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele...

