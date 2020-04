Calendar ortodox 24 aprilie 2020. Izvorul Tămăduirii: semnificație, obiceiuri și interdicții

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Au trecut și sărbătorile pascale, te simți fără energie și te-ai îngrășat de la toate bunătățile savurate? Ai nevoie de planul de slăbit după Paște ca să reușești să dai jos kilogramele în plus care te incomodează.

Astăzi femeile nu au voie să spele, calce sau să croiască haine. Tradiția spune că orice lucru va fi făcut azi nu va fi util și nici nu se va termina vreodată. Se spune că oricine va munci în această zi se va îmbolnăvi și are șanse să moară.

De asemenea, folosind Aghiasma Mică se vor stropi toate camerele casei. Gospodarii pot arunca aghiasma pe vitele lor pentru a avea spor și ca ele să fie sănătoase tot timpul anului. În această zi se vor mai stropi cu aghiasmă grădinile și livezile pentru a avea un an bun plin de roade.

Biserica Izvorul Tămăduirii datează încă din secolul al XIX-lea și în subsol are un paraclis vechi din secolul al V-lea. Acolo există și acum izvorul cu apă tămăduitoare.

Calendar ortodox 24 aprilie 2020. În fiecare an, în prima vineri după Paște se prăznuiește marea sărbătoare, Izvorul tămăduirii. Această sărbătoare este una cu dată schimbătoare în funcție de data în care sărbătorim Paștele. Această zi este una dintre cele mai importante sărbători din Săptămâna Luminată, dar și din întreg anul.

