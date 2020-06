Calendar ortodox 25 iunie. Sfânta Muceniță Fevronia. Rugăciune puternică

După ce a trecut la cele sfinte, în fiecare an, la prăznuirea ei, se arăta în mijlocul surorilor din mănăstire. Stătea acolo timp de trei ceasuri în văzul tuturor, apoi se făcea nevăzută. Însă, nimeni nu se putea atinge de ea atunci când se arăta în chip minunat maicilor.

Sfânta Muceniță Fevronia a fost obligată de Silenius, un persecutor al creștinilor, să lepede credința în Hristos și să se căsătorească cu el. Ea nu a vrut să se supună ordinelor acestuia și a refuzat cu orice preț să împlinească cerința lui, ceea ce a făcut să fie supusă la grele chinuri: a fost biciuită, i s-au spart dinții, i s-au tăiat sânii, mâinile și picioarele, iar in cele din urmă i s-a tăiat capul.

Data de 25 iunie reprezintă o zi de sărbătoare pentru credincioși. Această zi este marcată în calendar, fiind rememorată o sfântă importantă. În fiecare an, credincioșii de pretutindeni o sărbătoresc cu rugăciune pe Sfânta Muceniță Fevronia, care s-a călugărit și a îndurat chinuri grele pentru a face voia Domnului.

