Calendarul ISTORIC: 44 de ani de la marele cutremur din 1977 și de la moartea lui Toma Caragiu

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de râniți si zeci de mii de clădiri prăbușite sau avariate.

Datele oficiale arata ca 1578 de persoane si-au pierdut viața in Romania (din care 90% in București) si 11321 au fost ranițe, in principal datorita prăbușirii clădirilor. Cutremurul a doborât sau avariat grav 32897 de locuințe si a afectat 763 de unități industriale. Din 40 de județe, 23 au fost grav afectate. Un raport din 1978 al Băncii Mondiale arata pagube economice totale in valoare de 2 miliarde de dolari, din care 70% in București. In Bulgaria s-au înregistrat pagube materiale si peste 120 de morți.

Cutremurul din 4 martie 1977 s-a produs la ora 21:22, a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde. Cu ocazia cutremurului, a pierit și marele actor Toma Caragiu. Ultimele ore din viața marelui actor au fost reconstituite cu ajutorul apropiaților.

Ora 9:30 – Toma Caragiu se urcă în maşina personală, alături de soţie, şi pleacă din Bucureşti spre Periş.

Ora 12:00 – mărturiseşte că vocea vechiului său prieten Chiriţă, cu care vorbise la telefon cu o seară înainte, îi sunase trist în receptor. De aceea, se hotărăşte să-i facă o vizită la Titu, la gospodăria avicolă. Acolo, la prietenul său, râde, cântă, povesteşte, e în vervă, întreţine buna dispoziţie, joacă biliard. Seara urma să participe la o petrecere, alături de echipa de filmare ce realiza primul tur de manivelă al filmului „Iarba verde de acasă“.