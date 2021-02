Canada | Un studiu susține că prejudiciile aduse de lockdown-uri sunt de 10 ori mai mari decât beneficiile lor

Un studiu realizat de către Ari Joffe, medic specialist în boli infecțioase pediatrice la Spitalul de Copii Stollery din Edmonton și profesor în cadrul Departamentului de Pediatrie de la Universitatea din Alberta susține că lockdown-urile aduc prejudicii de 10 ori mai mari decât beneficiile, scrie Toronto Sun, citat de Smart Radio.

Studiul se intitulează „COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink” și încă nu a fost evaluat de experți independenți. Doctorul spune că inițial a susținut lockdown-urile, dar ulterior și-a schimbat părerea. Aceasta se datorează faptului că datele prezentate în favoarea acestei măsuri s-au dovedit false.

„În primul rând, datele inițiale au sugerat în mod fals că rata mortalității cauzate de Covid-19 este de până la 2-3%, că peste 80% din populație ar putea fi infectată, iar modelele matematice au sugerat ca izolări repetate ar fi necesare. Dar datele emergente au arătat că rata medie a mortalității este de 0,23%, că rata medie a mortalității pentru persoanele cu vârsta sub 70 de ani este de 0,05% și că grupul cu risc crescut este reprezentat de persoanele în vârstă, în special cele cu comorbidități severe. În plus, este probabil ca în cele mai multe situații doar 20-40% din populație să fie infectată înainte ca transmisia să fie limitată (adică să fie atinsă imunitatea de grup)”, a spus el.

Un alt motiv este acela că datele emergente au scos la suprafață un număr uriaș de victime colaterale ale lockdown-ului repetat.

„În al doilea rând, sunt medic de boli infecțioase și nu sunt pregătit să iau decizii privind politicile publice. Aveam în vedere doar efectele directe ale Covid-19 și cunoștințele mele despre cum să le previn. Nu am luat în calcul efectele semnificative ale răspunsului la Covid-19 asupra sănătății și bunăstării publice.

Datele emergente au scos la iveală o cantitate uluitoare de așa-numite „daune colaterale” provocate de blocajele repetate. Acest lucru va afecta negativ milioane de oameni la nivel global, care vor suferi de – insecuritate alimentară [cu 82-132 milioane mai multe persoane decât în prezent], sărăcie severă [cu 70 milioane mai multe persoane], mortalitate infantilă și sub vârsta de 5 ani [1,7 milioane mai multe persoane], decese datorate bolilor infecțioase, din cauza serviciilor medicale întrerupte [milioane de persoane cu tuberculoză, malarie și HIV], închiderea școlilor [care afectează potențialul de câștig și durata de viață a copiilor], campaniile de vaccinare întrerupte pentru milioane de copii și violența partenerului intim pentru milioane de femei. În țările cu venituri ridicate, efectele adverse apar și din cauza întârzierii și întreruperii asistenței medicale, șomaj, singurătate, deteriorarea sănătății”, a continuat medicul.



Al treilea motiv, dar nu cel din urmă, este acela că nu a existat un calcul despre costurile vs beneficiile unor răspunsuri diferite la pandemie.



„În al treilea rând, o analiză formală cost-beneficiu a diferitelor răspunsuri la pandemie nu a fost făcută de guverne sau de experți în sănătate publică. Inițial, am presupus pur și simplu că implementarea unor restricții reprezintă cea mai bună abordare în lupta contra pandemiei. Dar deciziile privind sănătatea publică ar trebui să fie bazate pe o analiză cost-beneficiu. Deoarece izolarea este o măsură care vizează îmbunătățirea bunăstării populației, trebuie să luăm în considerare atât avantajele blocajului, cât și costurile lui”, a răspuns doctorul Ari Joffe.

El a spus că în țara sa, Canada, ar trebui păstrate școlile deschise, deoarece copiii au un risc foarte mic față de infectarea cu covid și ar trebui concentrate eforturile pentru a proteja oamenii din grupele de risc: cei spitalizați sau din cămine, pe cei care trăiesc în spații aglomerate, pe cei din grupa de vârstă 70 plus.