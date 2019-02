Când se lansează Samsung Galaxy S10 și cât va fi cel mai scump model

Cel mai scump Galaxy S10 ar fi o versiune Plus cu ecran de 6,4 inci S-AMOLED, 12 GB RAM și 1 TB stocare (compania are deja modulul), cameră triplă pe spate, cameră duală de selfie, baterie de 4.100 mAh, procesor Snapdragon 855 sau Exynos 9820 și un spate din ceramică – mai rezistent la zgârieturi. Prețul aproximativ pentru România ar fi de circa 7.200 lei.

Samsung Galaxy S10 va fi prezentat oficial pe 20 februarie. Ce te interesează, de fapt, e când se lansează Samsung Galaxy S10 în magazine. Ei bine, avem o dată cât de cât certă. Samsung Galaxy S10 e promovat intens de companie, după cum am văzut din aceste clipuri. Telefonul va fi disponibil în trei versiuni: Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus și Galaxy S10 E, o versiune lite cu preț mai mic și dotări ceva mai slabe. Va fi și un model cu preț imens, iar acela te-ar putea interesa în cazul în care chiar vrei să deții ce are Samsung mai bun.

