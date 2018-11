Când se lansează ultimul sezon al serialului Game of Thrones

Cel de-al optulea și ultimul sezon al serialului Game of Thrones (n.r. Urzeala Tronurilor) va fi lansat în luna aprilie, 2019, au anunțat producătorii. Reprezentanții HBO au confirmat că serialul se va întoarce în prima jumătate a anului 2019, însă nu au dezvăluit data exacta.

De asemenea, și Maisie Williams, actrița care o interpretează pe Arya Stark, a declarat într-un interviu că primul episod al noului sezon va apărea în luna aprilie a anului viitor, scrie The Independent.

Ultimul sezon a fost filmat în diferite locaţii din Spania, Irlanda şi Islanda.

Surse apropiate filmărilor au informat agenţia EFE anul acesta în aprilie că ultimele episoade au fost realizate de David Benioff şi DB Weiss, David Nutter şi Miguel Sapochnik, lucru confirmat ulterior de HBO pe site-ului său oficial, potrivit Agerpres.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH