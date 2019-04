Când se vopsesc, de fapt, ouăle de Paşte. Greşeala pe care gospodinele o fac an de an

Sâmbătă, C. Starîș, purtătorul de fes și de interes al lui Voronin și al rușilor, a început „Rezonans”-ul cu o informație pe care a citit-o cu o nedisimulată mândrie: săptămâna trecută a vizitat Chișinăul secretarul executiv al CSI, V. Rușailo.

Am mai spus de multe ori care e importanța intrării Domnului în Ierusalim pentru toți cei care trebuie să Îl primească și despre cum ar trebui să Îl întâmpine fiecare dintre noi.

Zilele trecute am văzut o emisiune, n-o să îi dau numele, ca să nu îi fac reclamă, una care îmi plăcea, dar pe care nu o voi mai urmări, în care prezentatorul și invitații își băteau joc de preoți și de diferite ierurgii ale bisericii.

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

De la an la an, tradiţionalul cozonac moldovenesc pierde teren în faţa celui italian. Brutarii de la cel mai mare combinat de panificaţie spun că, în ultimii 14 ani, producţia de cozonac fabricat după reţeta de import a crescut cu 15 procente şi a ajuns la 23 de tone.

Implementarea micii reforme fiscale de către actuala guvernare are un efect pozitiv asupra economiei naționale. Este opinia lui Iurie Bezer, directorul companiei farmaceutice Becor și al rețelei de farmacii Elody, exprimată într-un interviu pentru pavelzingan.md.

JOIA MARE. În cultura populară, ziua în care se înroşesc ouăle este joia din săptămâna patimilor, cunoscută şi sub denumirea de Joia Mare. Se spune că ouăle înroşite în această zi, nu se strică tot timpul anului. De asemenea, oamenii cred că ouăle roşii duse la biserică şi sfinţite, dacă sunt îngropate într-o gospodărie, aceasta este ferită de grindină şi piatră.

JOIA MARE. Folclorul conservă mai multe legende creştine care explică de ce se înroşesc ouăle de Paşti şi de ce ele au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica Domnului, care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat coşul cu ouă lângă cruce şi acestea s-au înroşit de la sângele care picura din rănile lui Iisus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroşit, a spus celor de faţă: „De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii şi împestriţate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut şi eu astăzi”.

