Când stânga devine dreapta, iar presa dezinformează (DW.COM)

Ar ”restaura” un atare demers de politizare rapidă, subminând sistemul de controale, de checks and balances, al statului de drept, ”încrederea în instituțiile democratice” americane? Ei, aș! Mai degrabă ar asasina-o și ar îngropa-o irevocabil.

NYT acreditează în plus ideea că a-l ”alege pe Biden” e a ”restaura încrederea în instituțiile democratice” americane. Chiar așa. Or, în mod aiuritor, același ziar a pus batista pe țambal în legătură cu refuzul repetat, moralmente inexplicabil, al lui Joe Biden și al coechiperei lui, de a răspunde la o chestiune cheie referitoare la posibila răsturnare, de către o administrație democrată Biden-Harris, a arhitecturii instituționale a SUA.

Ziar cândva realmente prestigios, New York Times recomanda alegătorilor opțiunea pentru Biden, un om politic al cărui fiu, Hunter, a întreținut în epoca în care tatăl său era vicepreședinte al SUA, ramificate și rentabile relații globale cu concerne și oligarhi ruși, ucrainieni și chinezi . Din legăturile cu ei, Hunter a încasat multe milioane. Democrații și susținătorii lor le cer americanilor să creadă că toate acestea ar fi în regulă, iar Hunter n-ar fi profitat de funcția părintelui său.

Cazul american De boala activismului stângist aliat cu marile concerne, dar înlocuind jurnalismul critic și presa de investigație autentică suferă nu doar mare parte din mass-media vesteuropeană. Ziarele americane Washington Post și New York Times și-au anunțat recent susținerea electorală pentru echipa Joe Biden-Kamala Harris. Nimic nou, în această privință, de vreme ce marile cotidiane de peste ocean n-au susținut mai niciodată candidați republicani. Și s-au făcut adesea ecoul nu doar al celor mai gregare antiamericanisme, ci și al celor mai imunde atacuri personale împotriva rivalilor politici ai stângii democrate.

Scholz și Kahrs se pretind nevinovați. Poate chiar sunt. Prezumția de nevinovăție îi mai apără, ca cetățeni. Dar ca politicieni? Scholz e, oficial, candidatul SPD pentru funcția de cancelar. Serios? Serios! Cum e posibil ca un partid social-democrat, care se dă apărător al justiției ”sociale”, (una inventată, de vreme ce justiția nu are voie să fie altceva decât este, adică justiție, pur și simplu, apărând pe orice nedreptățit, fie el bogat ori sărac, și nu doar pe defavorizați) să trimită în cursa pentru funcția executivă supremă un politician suspect?

Prin astfel de afaceri, speculanții la burse încasau în epocă, fraudulos, fonduri ample provenind din escrocherii fiscale pe bază de acțiuni și dividende. Or, după cum relevau la începutul acestui an ziariști de investigație de la Die Zeit și emisiunea televiziunii publice, Panorama, primele semnale, ignorate de oficialitățile competente, în legătură cu Banca Warburg, fuseseră lansate de procuratura din Köln, la începutul anului 2016.

Trecuseră anii de la primele semnale de alarmă lansate la Londra. Or, abia în septembrie 2020, la mult timp după căderea măștilor, s-a anunțat că BaFin, un comic al ecranului mai mare decât Charlot, Stan și Bran și Buster Keaton la un loc, a renunțat la traducerea în judecată a ziariștilor britanici.

Dacă politicienii s-au mulțumit să asiste cu mâinile în sân la escrocarea unui mare număr de mărunți investitori, cărora hoții de la cârma Wirecard le-au furat micile economii în ceea ce a devenit tunul tunurilor, în speță cea mai amplă înșelăciune din istoria postbelică a Germaniei, s-a activat în schimb BaFin, Autoritatatea Federală de Supraveghere Financiară. Cerberii acestui oficiu s-au repezit într-un târziu ca niște lei paralei să lovească în zmei. Dar nu în pungașii de la Wirecard. Ci în jurnaliștii de investigație de la Financial Times, ziarul care dăduse alarma. BaFin i-a dat în judecată, în aprilie 2019, ca ”suspecți de complicitate cu speculanți” la burse pariind pe căderea acțiunilor concernului. Care, estimp, era ocupat până peste cap să-i escrocheze pe acționari.

Așa li s-a întâmplat unor jurnaliști de la Financial Times. Au avut îndrăzneala de a investiga încă din 2015 fraudele Wirecard. Au produs, în acest sens, o serie de articole intitulate ”House of Wirecard”. În ianuarie 2019 ziariștii britanici și-au manifestat ”tupeul” incomensurabil de a divulga posibile falsificări de bilanțuri asiatice ale concernului german. Unul mult giugiulit de responsabilii politici de la Berlin, în frunte cu ministrul de finanțe Olaf Scholz și cu șefa lui, Angela Merkel. În septembrie 2019 cancelara mai încerca să pună pile Wirecard, făcând lobby pentru concern în cursul unei vizite în China comunistă.

Jurnaliști puși sub acuzare de autorități care clachează Dacă, însă, auzind cruntul bubuit, te-ai simțit, ca jurnalist, nevoit să-ți faci meseria și să-ți lămurești cititorii, n-ar fi exclus să te trezești dat în judecată de autorități financiare mai degrabă dispuse să te bănuiască pe tine mână în mână cu profitori de afaceri dubioase la burse, decât să se achite de datoria de a controla potențiali escroci între marii magnați.

Poate n-ai forța să reziști avalanșei de atacuri cu care te vei confrunta de îndată ce pui degetul pe rană. Riști să te trezești brusc etichetat, vituperat, condamnat și, cine știe, dat în judecată pentru că ai atras atenția asupra unor malversațiuni gigantice. Unele, precum șarlataneria colosală Wirecard sau escrocheriile Cum-Ex și Cum-Cum, care n-ar fi putut lua proporții uriașe, dacă tunurile ale căror bubuituri le-ai auzit ca jurnalist n-ar fi fost detonate la umbra unor legi favorizând hoția și sub protecția unora cu pâinea și cuțitul apărându-i pe marii șuți.

A fi de stânga însemna, cândva, a lua partea omului de rând. Azi e a apăra cu orice preț, în numele progresului, o elită globală, fie ea și coruptă. Răsturnarea s-a produs sub protecția unei prese dure doar cu dreapta.

