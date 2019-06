Când vom chema și noi armata română să ne apere de ruși?

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

…Iar noi cu ce ne apărăm? Noi nici minciuni nu putem spune, dar nici adevărul nu-l putem apăra… Ba mai mult, în fiecare seară, televiziunile din R. Moldova, sub pretextul „pluralismului de opinii”, oferă cuvântul ostașilor din „coloana a cincea” a Moscovei care acționează aici sub acoperirea unor „analiști politici” și „politicieni”.

Pe ce mizează rușii declanșând o campanie propagandistică fără precedent prin cinismul ei în legătură cu ocuparea peninsulei Crimeea? Cum spune o vorbă: pe mortul viu din lada goală de sub scara fără trepte… Altfel spus, pe minciună și pe credulitatea noastră.

