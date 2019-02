Candidații la funcția de deputat au trecut TESTUL ADEVĂRULUI

Unii au recunoscut că și-au mințit părinții, soțiile sau copiii, alții că au spus minciuni în politică, iar ceilalți s-au declarat sinceri





Cincisprezece formațiuni politice s-au înregistrat în calitate de concurenți electorali în circumscripția națională la alegerile parlamentare din 24 februarie. Însă, unele dintre acestea au înaintat candidați și pe circumscripțiile uninominale. După ce săptămâna trecută am descusut candidații independenți pe circumscripțiile uninominale, a venit și timpul celor care reprezintă anumite partide. Astfel, încercând să înțelegem intențiile acestor oameni, TIMPUL i-a provocat pe mai mulți candidați să treacă testul adevărului și al angajamentului față de cetățeni, răspunzând la următoarele întrebări.

„Voi răspunde alegătorilor la întâlniri, dar nu jurnaliștilor”

„Îmi este greu să-mi amintesc atât de repede o minciună”

„În copilărie băgam mâna în buzunarul tatălui”

„Mințeam cu regularitate părinții în ceea ce privește notele de la școală”

1. La această întrebare am să răspund alegătorilor la întâlnirile cu ei, dar nu jurnaliștilor. Voi nu reprezentați poporul moldovenesc, dar urmăriți propriile interese. Eu deja sunt deputat și doresc să-mi continui activitatea pentru a putea schimba situația în țară.2. Aceasta e o întrebare provocatoare, dar pot să vă spun că viitorul va arăta cine va intra în Parlament. Iar fracțiunea PSRM, care se va forma în noul Parlament va hotărî ce va face mai departe. Acum, nimeni nu știe câte mandate va obține fiecare partid, deoarece sondajele pot arăta diferit de la o zi la alta.3. Nu vreau să răspund la această întrebare, pentru că n-o înțeleg. Ce însemnă minciună? După ce criterii stabiliți, dacă o minciună este mare sau mică? Minciuna nu poate fi mare sau mică, ea este minciună. Iar ce este minciună și ce este adevăr nici omul nu știe. Conform statisticilor, fiecare om amăgește de până la 20 de ori pe zi. Atunci când îmi adresați această întrebare, mă catalogați ca fiind mincinos. Teoretic, fiecare om amăgește, însă nu-mi amintesc nicio minciună acum.1.Împreună cu echipa Partidului Democrat ne dorim să continuăm acele fapte bune pe care le-am făcut pentru R. Moldova. Scopul nostru este să ajutăm oamenii, deoarece am avut multe angajamente, dar nu am reușit să le realizăm pe toate. De aceea, vrem să continuăm lucrurile bune pe care le-am început. Ne dorim să venim în viitorul Parlament pentru a susține un guvern stabil, pentru Moldova și proeuropean, care să majoreze pensiile și salariile în continuare, să construiască drumuri etc.2.Este foarte devreme să facem astfel de declarații categorice. Noi vom munci mult pentru a obține majoritatea parlamentară. În caz contrar, PDM, așa cum a demonstrat și în anii precedenți, va depune un efort maxim pentru a coagula o majoritate care să fie pro-Moldova și care să continue acele reforme ale Guvernului. Prin urmare, Partidul Democrat va discuta doar cu acei deputați, care vor susține programul nostru pro-Moldova și continuarea implementării Acordului de Asociere cu UE, pentru că vectorul proeuropean rămâne neschimbat.3.Toți spunem câte o minciună, iar uneori aceasta poate fi chiar necesară. Probabil, toți am mințit când eram copii și făceam câte o șotie, însă nu cred că aceste minciuni sunt din categoria celor mai mari. Întrebarea m-a luat prin surprindere și îmi este greu să-mi amintesc atât de repede o minciună și să-i dau o apreciere.1. Acum doi ani am conștientizat că politica este extrem de importantă, iar deciziile pe care le iau politicieni ne schimbă viața. Astfel, neavând încredere în această clasă politică și fiind convins că acești politicieni nu sunt capabili să-și ține promisiunile în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, implementarea Acordului de Liber Schimb, crearea unui mediu propice pentru afaceriști etc., am decis să mă implic în politică și să muncesc personal pentru a face aceste schimbări.2. Este inadmisibilă coaliția cu PDM, cu PSRM sau cu Partidul Șor, deoarece vorbim despre un trunchi cu trei capete. Și chiar aceste trei partide sunt prezentate ca având identități diferite, în realitate nu există nicio diferență între ele. De asemenea, nu vom face coaliție cu alte partide de stânga pentru că noi nu împărtășim valorile, idealurile și principiile lor. Noi suntem pentru dezvoltarea și evoluția R. Moldova și vom face coaliție cu orice partid autentic proeuropean, care își respectă promisiunile și promovează valorile și principiile Uniunii Europene în R. Moldova.3. Când eram mic, am spus foarte multe minciuni părinților, dar în viața de om matur nu spun minciuni. Pentru mine, recunoașterea adevărului este un test de integritate și maturitate, deoarece oamenii maturi nu vorbesc minciuni. Ei reușesc întotdeauna să spună cuvântul „Nu”, știu să aleagă, să-și apere poziția sau să se impună, iar asta-i face să fie integri. Însă, în copilărie băgam mâna în buzunarului tatălui, scoteam câte o monedă de 50 sau 20 de copeici și îmi cumpăram limonadă și zefire.1. Aceasta este nu doar o dorință legată de orgoliu sau de propria-mi persoană, ci este o necesitate pentru ca unioniștii să fie reprezentanți în Parlament. Or, lipsa unioniștilor, înseamnă că noi nu vom fi auziți și nu vom avea nicio pârghie legală pentru a interveni și a promova mesajul unionist. Până la urmă, dacă nu va fi nici un unionist în Parlament nu se va putea propune, nici măcar supunerea la vot a limbii române în Constituție și, respectiv, nu se va putea sesiza Curtea Constituțională, pentru că aceste atribute fac parte din instrumentarul unui deputat. Cred că în urma tuturor activităților civice pe care le-am organizat, inclusiv reparația școlii din s. Aluatul, kilometrul de tricolor, protestele după ce au fost fraudate alegerile prezidențiale de către Plahotniuc și Dodon, este foarte important ca unioniștii să ajungă în Parlament.2. Este prematur să vorbim despre asemenea lucruri, pentru că avem alegeri de tip nou, iar acest sistem mixt are foarte multe lacune și oferă posibilitatea ca deputații să fie vânduți și cumpărați ca la târg. Foarte mulți deputați independenți vor fi nevoiți să se afilieze unor partide, respectiv trebuie să vedem, mai întâi de toate, care va fi conjunctura politică. Însă, la această etapă, spun cu certitudine că personal nu voi face alianță niciodată cu PSRM, Partidul Șor și PDM.3. Mințeam cu regularitate părinții în ceea ce privește notele de la școală. Fiind tânăr și activ întotdeauna, doream să mă implic în mai multe activități decât aveam timp. Așa că uneori eram nevoit să neglijez uneori școala, apoi ca orice student sau elev conștiincios recuperam totul.

Ion Leașcenco, președintele Blocului Unității Naționale, candidat pe Circumscripția națională a Partidului Politic Democrația Acasă

„Am spus mai multe minciuni inocente…”

1. Sarcina noastră, a unioniștilor, este să trecem la un alt nivel, ca astfel să putem influența lucrurile în R. Moldova, cel de-al doilea stat românesc, utilizând pârghiile legislative. Acesta este primul pas spre obținerea unei majorități parlamentare în R. Moldova, într-un viitor previzibil, astfel încât să votăm Unirea în parlamentele de pe ambele maluri ale Prutului după modelul german. Vrem să devenim tribunii reunirii în Parlamentul de la Chișinău. Cu atât mai mult că actuala clasă politică sau cei care s-au declarat unioniști și-au demonstrat incapacitatea și ineficiența în promovarea mesajului Reunirii.

2. Cu siguranță nu vom face coaliție cu actuala guvernare și nici cu Partidul Socialiștilor. Scopul nostru este să avem o reprezentare sănătoasă a unioniștilor în Parlamentul de la Chișinău, iar aflarea într-o guvernare, chiar dacă este dorită, nu este imperativ necesară. Pe termen scurt, sarcina unioniștilor este să aducă mai mulți deputați sinceri, necompromiși, care împărtășesc necondiționat cauza re-Unirii în Parlamentul R. Moldova. Vom colabora cu forțele de dreapta, proromânești și proeuropene. Însă, putem vorbi despre aceasta doar după ce vom cunoaște structura viitorului Parlament. Dar, în condițiile actuale, este imposibil să facem presupuneri și să încercăm să desenăm peisajul din viitorul Parlament.

3. Probabil am spus mai multe minciuni inocente pe vremea când eram elev, încercând să justific absența de la o anumită oră și lipsa temei pentru acasă. În rest, nu-mi amintesc la moment, nicio minciună gravă pe care aș fi spus-o.

„Nu spun minciuni, tocmai de aceea nu am fost niciodată „omul sistemului”

1. În calitate de președintă a PNL, adică al unui partid politic, am un alt răspuns la întrebare decât un candidat independent sau unul din circumscripție. Am fost un deputat foarte activ și am publicat pe blogul meu www.pavlicenco.md bilanțul activității politice de până acum. Noi, ca partid, promovăm obiectivul Unirii, credem în el, iar drept rezultat, au apărut mai multe partide și azi sunt mulți cetățeni, care cred în acest deziderat politic. Dorim să milităm în Parlament pentru aplicarea Platformei electorale a PNL-2019 „UNIREA, nu AGONIA!“

2. În anul 2005, când Voronin candida pentru al doilea mandat de șef de stat, noi, o parte din AMN, am înaintat 22 de condiții de importanță fundamentală pentru destinul românesc, euroatlantic al acestei populații (neacceptate, evident, de Voronin) și al acestui teritoriu. În funcție de raportul de forțe creat, vom vedea cine merită, potrivit pozițiilor politice și a dialogului cu primul partid unionist PNL din R. Moldova. Nu vom discuta cu partidele antinaționale, antiromânești, antieuropene - fățise sau camuflate.

3. Nu am spus și nu spun minciuni. Tocmai de aceea nu am fost niciodată „omul sistemului“, ci, mereu, am fost opusă, incomodă sistemului.

„I-am promis copilului că o să ne plimbăm cu submarina”

1. Sunt președinte de partid, iar un partid politic trebuie să participe atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare. În plus, prezența verzilor în orice structuri elective ale statului, fie că vorbim despre Consiliu, Primărie sau Parlament, este o necesitate.2. Noi suntem un partid proeuropean și de acum suntem incluși în structura Partidului Verde European. Așa că ne-am dori să facem coaliție cu forțele noi proeuropene, însă nu avem de unde ști cine va accede în Parlament. De aceea, un răspuns obiectiv la această întrebare vom avea după data de 24 februarie.3. Trebuie să-mi amintesc, nu știu dacă am spus o minciună mare. Fiind lângă ocean, i-am promis copilului că o să ne plimbăm cu submarina, dar așa și nu am mai reușit.

„Adeseori nu am spus tot adevărul în politică”

Nu știu dacă îmi doresc foarte mult să fiu deputat. Eu oricum de-o viață lupt pentru o cauză, care se regăsește în programul nostru Republica Unirii, dar am impresia că funcția de deputat ar putea să-mi dea șansa să fiu mai eficient în promovarea acesteia. Însa, acest lucru nu este foarte principal, fiindcă eu candidez doar pe circumscripție națională și oricând aș putea să mă retrag în favoarea altui coleg, cu atât mai mult că am un motiv întemeiat. De mai bine de opt ani mă eschivez de la plata unor despăgubiri morale și materiale pentru Plahotniuc, deoarece el a avut câștig de cauză în toate instanțele naționale pentru daunele morale și materiale pe care i le-am adus prin declarațiile publice. Din această cauză, sunt nevoit să nu-mi declar veniturile și să rezolv această problemă legal, dar câteodată punându-mi apropiații în situații extrem de neplăcute. În cazul în care ajung deputat, va trebui să plătesc sume foarte mari. De aceea, ar fi o problemă ca, personal, să fiu deputat înainte ca această guvernare să cadă, pentru că eu nu aș vrea nici un bănuț de la mine să se ducă către Plahotniuc.

1. Noi nu putem face o coaliție cu cei care sunt în serviciul Moscovei sau au făcut vreodată jocul rușilor și aici mă refer la partidele de stânga. Avem aceeași problemă cu foarte mulți reprezentanți de dreapta, care sunt un fel de moldoveniști proeuropeni, dar neromâni. De aceea noi în viitorul Parlament nu vom face coaliție cu nimeni.

2. Întotdeauna m-am străduit să spun adevărul. Însă, au fost situații când i-am mințit pe subordonații mei în tranșee. Atunci, camarazilor mei de arme nu le-am spus tot adevărul despre ceea ce era în spatele frontului. Adeseori și în politică nu am spus tot adevărul pentru că riscam să deznădăjduiesc foarte mulți oameni.



„L-am mințit pe Moș Gerilă”

„Am fost educată de părinți și de profesori să fiu sinceră”

„Cred că cea mai mare minciună i-am spus-o soției”

„Am mințit atunci când promovam ideile Partidului Comunist Sovietic”

1. Am demonstrat, în calitate de consilier municipal, că cunosc în profunzime problemele chișinăuienilor și ale orașului. Mai mult, știu să găsesc rezolvarea acestor probleme prin mobilizarea serviciilor municipale. Am pregătirea și cunoștințele necesare. Sunt integru și știu să conceptualizez interesul public, dar și să acționez în baza acestuia.2. Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru a spus, în repetate rânduri, că exclude categoric o coaliție cu PDM - partidul lui Vladimir Plahotniuc. În rest, noi ne mobilizăm la maximum și muncim pentru a obține un rezultat cât mai bun. În Parlament există conceptul de coaliție pe proiect, iar dacă un anumit proiect de lege va ține de interesul public și nu de interesul meschin al mafioților, fracțiunea noastră îl va vota. Personal, deja am implementat această practică în Consiliul Municipal Chișinău.3. În general, nu mint, dar am avut un caz atunci când eram mic și stăteam mai mult cu bunica, pentru că părinții munceau. Aveam 9 ani și am răcit pentru prima dată, iar medicul mi-a prescris tratament. Bunica fiind, pe atunci, împotriva medicamentelor, a chemat o femeie să mă descânte, după care m-a tratat cu ceai din plante. Într-un final, m-am făcut bine, dar am mințit părinții și medicul că am luat acele pastile. Însă cel mai grav era, că l-am mințit și pe Moș Gerilă, așa se numea atunci Moș Crăciun.1. Vreau să devin deputată pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din R. Moldova și pentru a elibera țara de hoții, care au guvernat-o, în ultimii zece ani.2. Totul depinde de rezultatele alegerilor parlamentare. Însă, noi nu vom face coaliție cu partidele care au furat țara, au amăgit poporul și au fost implicați în Furtul Miliardului. Deci, practic nu vom face coaliție cu partidele care, la moment, sunt în topul sondajelor, adică PDM, PSRM și Partidul Șor.3. Eu nu mint. Așa am fost educată de părinți și profesori să fiu sinceră cu oamenii și să spun adevărul, oricât de neplăcut ar fi. Minciuna mai devreme sau mai târziu, oricum iese la iveală și, atunci, nu înțeleg cum poți să mai dai ochii cu oamenii pe care i-ai mințit.1. Mulți ani am luptat împotriva corupției și a crimelor economice, dar am înțeles că în postură de activist civic nu pot schimba nimic. Așa că am decis să candidez la funcția de deputat, care ar putea să-mi ofere posibilități reale de a schimba lucrurile. Apoi am demarat o luptă pentru a stopa genocidul și vreau ca pensionarii, persoanele cu dezabilități și copiii să primească pensii sau indemnizații care să le asigure minimul de existență. În acest sens, cred că îmi va ajuta mandatul de deputat în lupta cu sistemul judecătoresc.2. Noi nu suntem un partid politic, ci o mișcare social-politică. Respectiv, fiind contra partidelor politice, vom introduce în programul nostru o lege, care va prevedea lichidarea partidelor politice pentru care votează mai puțini alegători, decât membrii oficial înscriși în partid etc. Noi nu putem conlucra cu partidele politice, deoarece le considerăm dușmanii poporului nostru.3. Nici nu știu care este cea mai mare minciună, dar cred că i-am spus-o soției. Ei până nu-i spui o minciună, nu poți scăpa, pentru că femeile iubesc cu urechile. Toți suntem oameni, avem păcatele noastre, așa că se întâmplă să mai spunem și niște minciunele.1. Îmi pare rău că am lucrat toată viața pentru a face din R. Moldova o țară prosperă, iar cei care au ajuns la putere din 2000 încoace au dus-o pe malul unei prăpastii. De aceea, ținând cont de experiența acumulată, de-a lungul anilor, cred că aș putea face o schimbare în bine.2. În primul rând, în Legislativ se face parlamentarism, asta ar însemna că noi trebuie să discutăm și să căutăm adepți care împărtășesc ideile noastre și sunt credibili. Din 2009, în Parlamentul R. Moldova se fac grupări de interese, dar nu politică, iar dacă acest lucru s-ar schimba, ar fi posibil de cooperat unele probleme cu unii deputați și pe alte probleme cu ceilalți. Dacă după alegerile din 24 februarie, vom avea suficiente mandate și vom găsi coalizare cu forțele care vor veni în Parlament, vom propune să introducem lustrația pentru acele persoane și partide, care au dărâmat sistemul democratic din R. Moldova.3. D-apoi câte minciuni am spus...! Îmi este greu să spun care a fost cea mai mare minciună, pentru că nu am nici riglă pentru a le putea măsura. Fiind membru al Partidului Comunist Sovietic, am promovat ideile comunismului. Atunci mergeam printre oameni și spuneam că peste 20 de ani, toți vor avea cât vor și ce vor și abia peste ani am realizat că aceasta a fost o mare minciună.