Candidatul blocului ACUM pierde și la Trușeni unde cu 55.98% este aleasă primar Munteanu Stela (PUN) /// REZULTATE ÎN SUBURBII - ACUM înfrângere în 6 din 9 localități

Candidații blocului ACUM au pierdut în turul 2 în mai multe suburbii din Chișinău, inclusiv în comuna Trușeni.

or Durlești - Șara Eleonora (PPEM) 63%, Nistor Nicolae (ACUM) 34.

s. Condrița - Donica Andrei (MPSN) 71%, Boșneaga Alexei (PLDM) 29%.

com Grătiești - Mardare Victor (ACUM) 68%, Stepuleac Ion (PLDM) 31%.

com. Stăuceni - Vornicu (ACUM) 57%, Balaur - 42%.

or. Codru - Munteanu Vladimir 52%, Manic Stelian (ACUM) - 47%.

or. Sîngera - Popa Valeriu (PPVP) 60%m Brînzila (PSRM) 39%.

s. Budești - Costiuc Nina 52%, Brînza Sergiu (ACUM) - 47%.

com. Băcioi - Leahu (ACUM) 72%, Bivol Ion (PSRM) 27%.

com. Bubuieci - Moraru Igor (PL) 52%, Covrig (ACUM) 47%.

sat. Ghidighici - Durbală Victor (USB) 54%, Caraman Angelica (ACUM) 45%

com. Trușeni Munteanu Stela (PUN) 55,98%, Madan Iurie (ACUM) 44,02%.



Din 9 suburburii unde au avut candidați, blocul ACUM a reușit să câștige în doar 3 - Grătiești, Stăuceni și Băcioi.