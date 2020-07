Candidatul-SUPRIZĂ la alegerile prezidențiale din noiembrie, care l-ar BATE pe Dodon

„Eu pot renunța să candidez la prezidențiale, dacă se întâmplă o minune. E vorba ca Octavian Țîcu și Dorin Chirtoacă să nu mai candideze. Dacă aceștia doi își retrag candidaturile și constatăm cu toții că președintele R. Moldova poate deveni un unionist, nu neapărat politician sau lider de partid. Atribuțiile președintelui sunt atât de simbolice, încât poate sta acolo un om care nu are, neapărat, o viziune politică, dar care să fie un simbol. „Tandra și firava mea fiară” sau altă melodie din repertoriul său îi sună bine oricărui lider internațional. De Eugeniu Doga e vorba. Doga, la vârsta lui, are o poartă deschisă să fie un simbol pentru R. Moldova și al unionismului”, a spus Mocanu, în cadrul emisiunii sale de pe Youtube.

