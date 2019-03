Candu a spus de ce „nu îndrăznește” să-i sune pe Maia Sandu și Andrei Năstase

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Premierul Viorica Dăncilă a participat la activităţile prilejuite de introducerea în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională, a aeronavelor F-16 Fighting Falcon.

„Sper că această invitație publică să ajungă la liderii Blocului „ACUM”. Eu nu îndrăznesc să-i sun, mai ales după ce am văzut că doamna Maia Sandu a declarat că un coleg al dânsei a primit un telefon de pe un număr necunoscut și asta înseamnă că cineva de la PD îl suna ca să-l invite la discuții ca să părăsească Blocul „ACUM”. Nu vreau sa ajungă să spună că a sunat-o Candu ca să o invite să plece, să părăsească Blocul ACUM”, a glumit Candu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)