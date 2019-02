Candu, către Dodon: opriți imediat această batjocură, eliberați cetățenii moldoveni din captivitatea electorală în care îi țineți

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Codul penal al R. Moldova are pedepse clare pentru cei care sunt găsiți vinovați de rapirea sau privare de libertate a altor persoane.

Guvernarea are un plan amplu de investiţii, care vor permite modernizarea Căilor Ferate din Moldova. În opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, acest lucru va crea condiţi mai bune pentru angajaţi.

”Este incredibil că echipa autorităților Republicii Moldova nu are acces la cetățenii ei, este plimbată dintr-o parte în alta, de parcă se așteaptă să vina "salvatorul" ca să-i ia pe ostatici. Vă explic de ce cred că se întâmplă toate acestea! Pentru că tot ce vedem este o acțiune de imagine a cetățeanului Dodon Igor, pe care nu-l pot numi președinte. Acest om trebuie să plece mâine pe două zile la plimbare în Germania, iar celor de la Moscova li s-a spus să-i țină pe compatrioții noștri acolo, până își termina Dodon promenada prin Europa, ca să poată veni după ei, secondat de camere de luat vederi, să se filmeze cu ostaticii, să-i pună să facă declarații despre rolul lui de "erou salvator". Iată care este scenariul!”, a scris Candu pe Facebook.

