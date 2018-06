Candu dă de pământ cu Dodon. Șeful statului ar fi vizat într-un dosar de trădare de patrie

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, este convins că șeful statului, Igor Dodon, lucrează deschis pentru Rusia și nu exclude că autoritățile vor demara o investigație de proporții, poate chiar pentru „trădare de patrie”. Declarații în acest sens au fost făcute într-un interviu pentru portalul ucrainean censor.net.ua.





Potrivit lui Candu, președintele Dodon se opune de fiecare dată să apere interesele R. Moldova în defavoarea Federației Ruse.

„Pot să vă dau un exemplu în acest sens. Noi am adoptat în decembrie (2017 - n.r.) Legea contra propagandei. Noi nu am interzis canalele rusești, dar emisiunile informativ-analitice. Astfel, populația poate urmări filme, concerte… Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat deja două canale care au încălcat această lege. Dar să revenim la Dodon. Parlamentul a adoptat această lege, dar președintele a refuzat să o promulge. Curtea Constituțională a decis că spicherul poate promulga legile. De trei ori președintele a fost suspendat și am semnat eu”, a menționat Candu.





Sursa citată a mai adăugat că e problema lui Dodon faptul că pare „ridicol”. „El nu este primit nici măcar de vecini. În special pentru pentru declarațiile sale stupide privind Crimeea”, a precizat spicherul, adăugând că președintele „lucrează pentru Rusia”. „Sigur că lucrează. Ce, acest lucru nu se vede?”.

Întrebat de ce în privința lui Dodon nu este intentat un dosar pentru „trădare de patrie”, mai ales că guvernarea controlează organele de drept, Andrian Candu a răspuns: „Poate și pentru trădarea de patrie. Cred că va veni timpul și contextul potrivit pentru a iniția o investigație în Parlament. Dar trebuie să înțelegeți că această anchetă trebuie să ducă spre ceva. Poate va fi și suspendat, dar se poate doar pentru 30 de zile. După 30 de zile urmează să organizăm un referendum.

Deocamdată dânsul este destul de popular. Astfel, noi așteptăm ca lucrurile să se schimbe. Vom începe o investigație de proporții. Apropo, dânsul a zburat cu un avion charter, plătit de oameni de afaceri ruși, la Sankt Petersburg. Acest lucru va avea efect asupra reputației sale. Din acest motiv ne gândim să inițiem o anchetă în Parlament”.

Andrian Candu a fost întrebat când se va întâmpla asta: „Putem iniția această anchetă acum”. Sursa citată a mai adăugat că ancheta poate fi demarată acum, iar când ratingul lui Igor Dodon va scădea suficient, atunci vor interveni și organele de drept.

Sursa: ziarulnational.md