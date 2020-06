Candu: „De ce domnul Filip nu vorbește despre banii pe care îi primește de la Dodon?”

„Anul trecut a luat decizia de a se retrage din politică. În ultima discuție din august s-a referit la acest fapt. A decis să nu se implice în treburile interne ale RM. El se află pe teritoriul unui anumit stat, într-un anumit regim. Eu pot să cred că în acest regim nu are dreptul să se implice în anumite chestiuni, în anumite evenimente din alte țări, inclusiv din RM. Am auzit această interpretare de la avocați”, a explicat Candu.

„Eu așa am înțeles. Nu am fost la acea ședință, dar unii care au fost la ședință și după asta au revenit în echipa bună, reformată a PD multe ne-au povestit ce s-a întâmplat în acele șapte ore. Eu chiar am înțeles, dar nu pot să bag mâna în foc, că chipurile ar exista și niște înregistrări. Cineva din membrii, inclusiv actuali, au înregistrat acea ședință. Vă dați seama ce zdruncinare și ce zguduire o să fie?!”, a adăugat Candu.

