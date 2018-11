Candu, despre raportul anchetei Open Dialog: Această fundaţie este o schemă a FSB împotriva Moldovei, Poloniei şi Ucrainei

Postul de televiziune TV8, afiliat PAS și PPDA promovat falsul grosolan, publicat de presa de la Moscova, potrivit căruia cetățenii moldoveni, aflați peste hotarele țării, ar trebui, la fiecare jumătate de an, să declare că sunt vii, pentru a primi pensii. TV8 publică și...

"Raportul a avut şi informaţii confidenţiale, motiv pentru care a fost nevoie pentru un moment de a întrerupe şedinţa plenului pentru public, apoi am revenit la discuţii în format deschis. Partea secretă discutată în plen se referă la companiile implicate în finanţare, conturi bancare, sumele transferate şi schemele de spălare de bani. Această informaţie, la ora actuală, este în investigaţie internaţională în mai multe state. Cei care au furnizat această informaţie ne-au rugat ca să nu fie folosită în mod public, deoarece aceste investigaţii încă se desfăşoară şi vor servi ca probe în dosare în aceste ţări. Mă refer la companiile implicate în spălarea banilor, scheme de spălare a banilor, beneficiari", a subliniat Candu.

Aceste acţiuni dacă sunt intenţionate presupun infracţiunea de trădare de stat sau a Republicii Moldova. Întrebarea este dacă politicienii noştri au ştiut ceea ce fac împotriva ţării, au avut intenţia să aducă prejudicii, inclusiv materiale Republicii Moldova şi situaţiei ecomice din ţară, sau au făcut-o din necunoştinţă de cauză. Cu regret, Comisia care a lucrat în Parlament nu a avut ocazia să dialogheze cu aceste persoane şi să afle mai multe informaţii. Nu ne referim în cazul de faţă la un bilet sau la cheltuieli de hotel, nu vorbim de aceşti bani, dar am fi vrut să ştim în ce alte împrejurări au acţionat cu această fundaţie, ce au discutat, ce informaţii s-au solicitat pentru a constata clar întreaga imagine a lucrului Serviciilor Secrete ale Rusie în Moldova".

"Lucrurile sunt destul de grave, deoarece, mă refer la cele constatate de comisie, această fundaţie înregistrată în Polonia, dar care are ca fondatori cetăţeni inclusiv a Federaţiei Ruse, îşi are sursele de finanţare din tranzacţii cu Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse, livrare de echipamente militare în statele implicate în conflicte regionale, plăţi din zone off-shore cu traseu şi provenienţă dubioasă cunoscută, schema de spălare de bani la care ne-am referit când vorbim de laundromatul rusesc şi chiar sunt surse de finanţare din frauda bancară produsă în Republica Moldova.

