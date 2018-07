Candu, la „Fabrika”: În relația cu UE e prea multă politică. Cu SUA avem un dialog mai pragmatic

Andrian Candu a vorbit aseară la emisiunea „Fabrika” despre amânarea primei tranșe a asistenței financiare, dialogul deteriorat cu UE, relația pragmatică cu SUA și evident - despre invalidarea alegerilor.

Șeful Legislativului a spus că R.Moldova Moldova trebuie să aibă o politocă externă bună și să profite de conjunctura internațională. În context el a spus că se lucrează cu Ucraina și Georgia la noi inițiative comune legată de soarta Partenetriatului estic, iar cu România și Polonia se intensifică colaborarea pe dimensiunea de apărare și securitate regională. Aceste state se bucură de sprijin mare din partea SUA. Cât despre relația cu Bruxelles-ul, speakerul a declarat că aceasta este afectată de prea multă politică.

Principalele teze:



- Despre relația cu UE, România și SUA: Confruntarea politică totdeauna a existat, dar cetăţeanul trebuie să înteleagă că Uniunea Europeană este singurul model acceptabil pentru dezvoltarea ţării noastre rapid şi calitativ.





- Ne vom executa munca nostră indiferent dacă vom primi sau nu banii.

- România întotdeauna a avut trei priorităţi, Republica Moldova, NATO şi Uniunea Europeană indiferent de guvernări, indiferent de partidele politice care au fost la guvernare vreo dată în România, Republica Moldova a fost pe agenda prioritară a României.

- Ambasada SUA nu pleacă din R.Moldova. Ba dimpotrivă, Ministerul de Externe caută loc pentru a construi o nouă ambasadă, una mult mai mare, mult mai confortabilă. Nu este vorba de plecarea din ţară ci de consolidare în ţară a prezenţei ambasadei Americane.

- La nivelul Uniunii Europene se discută de câțiva ani că prioritatea nu ar mai trebui să fie Parteneriatul Estic. Sunt ţări ca Italia, Franţa care suferă mai mult de emigranţii din Africa. Germania este obosită de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Vorbim de o reformatare a elemetelor şi Moldova trebuie să ia ce este mai bun din regiune.

- Trebuie să fim foarte inteligenţi în politica externă şi trebuie să profităm de profesionalismul regional.

- Relaţia cu SUA este una mul mai pragmatică, chiar dacă sunt si ei surprinşi de decizia Curţii Supreme de Justiţie.

- Ne aşteptăm şi la vizite importante din guvern şi din Congresul American.

- Rusia și influența ei R.Moldova: În ziua în care ONU a votat retragerea armatei ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova, zeci de camioane transportă, fără semne de identificare muniţii şi armant demla Cobasna în destinaţii necunoscute.

- Sunt elemente de tot ceea ce înseamnă războiul hibrid, atacuri cibernetice, propagandă.

-Vizita în SUA. În SUA am discutat tot ceea ce ţine de reţelele de socializare versus alegerile deoarece tehnologiile moderne pot influenţa alegerile în sine. Noi trebuie să venim cu anumite soluţii până la alegerile parlamentare, noi vorbim despre revizuirea legii

- În aceast exerciţiu electoral, un candidat a fost exclus din cursa electorală, de ce atunci Bruxelles nu a venit cu declaraţii foarte dure, înseamnă că cineva are de beneficiat din acest lucru. Aici toţi profită în afară de partidul de guvernare şi Guvernul.

- Ce s-a discutat la Strasbourg, deci am vorbit despre revizuirea legilor. Ne-am referit şi la faptul că orice încălcare trebuie să aibă o sacţiune proporţională. Dacă un oponent electoral încalcă legislaţia, sacţionează-l pe el nu anularea alegerilor.

- Rezoluţia care va fi votată are mai mult caracter de recomandare. Comisia putea să ia anumite decizii înainte de rezoluţie. Ieri pe lângă oficiali am discutat şi cu cei din grupurile politice, am discutat şi cu cei care fac majoritatea PAS, PPDA, PLDM, noi i-am întrebat de ce mergeţi în extremă, iar răspunsul a fost unul destul de deocheat, deci, vrem ca să vă pedepsim pe voi actuala guvernare ca cetăţenii să vadă, şi ca la următoarele alegeri parlamentare să câştige Maia Sandu.

- Prea multă politică se întâmplă la nivelul de cooperare între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Vreau să vorbesc despre Fondul Monetar Internaţional, pentru ei este important ca tote condiţiile să fie respectate, ca ulterior banii să ajungă pe contul Republicii Moldova. Cu UE, toate tentativele noatre de a coopera au dus la zero, ei refuză această cooperare.

- Noi vom fi pedepsiţi pe nederept şi nu vom primi această asistenţă macrofinanciară.

- Noi am discutat cu Comisa cu privința la două condiții. Ei au spus că vor să vadă că lucrează legislația, că lucrează oamenii. S-a mers mai mult decât s-a negociat, s-a intrat în detaliu.

- Despre invalidarea alegerilor: Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, trebuie să ne întrebăm cine are avantaje, cine are dezavantaje și cine suferă.

- Dragnea din România a fost condamnat pentru că în ziua alegrilor a mobilizat electoratul. Nimeni nu a pus la îndoială acele decizii.

- Dacă politicul nu a avut treabă cu această decizie, dacă ei nu sunt în dialog cu UE, întrebare este: de ce trebuie să fie pedpsit guvernul și guvernarea? Finalmente suferă cetățenii Republicii Moldova.

- Noi nu am primit nicio scrisoare privind stoparea finanțării.

Sursa: deschide.md