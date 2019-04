Candu: PDM va reveni la discuțiile despre formarea unei majorități parlamentare și speră că politicienii care se consideră responsabili, vor pune interesul țării mai presus de orice

”Cu regret, ce am văzut noi în discuții între socialiști și ACUM la acea masă de discuții, au fost numai nu negocieri și nu comunicare politică matură, cel puțin nu din partea celor de la ACUM. Socialiștii s-au arătat mai profesioniști și mai bine cunoscători de lege. Din ceea, ce am observat noi la acea masă, numai nu despre interesul țării s-a discutat acolo, cu regret. Dar să sperăm că măcar în ceasul al 12-lea politicienii din RM, care se consideră responsabili, vor pune interesul țării mai presus de orice”, a continuat vicepreședintele PDM.

”Vom reveni la unele discuții, dar cert este faptul că PDM s-a arătat deschis comunicării. Noi am făcut câteva invitații publice și personale reprezentanților și conducerii ACUM. Am înțeles care este viziunea lor. Ei au intrat în discuții și negocieri cu socialiștii. Bine, să o facă, dar să pună interesele țării mai presus de orice. Poți să ai interese de grup, interese de partid, dar să prevaleze interesele țării”, a spus Candu.

Actualitate 24 Aprilie 2019, ora: 10:19

