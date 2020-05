Europa Liberă: Tot Monica Babuc zicea că, chipurile, Vladimir Plahotniuc nu ar fi agreat ca Pavel Filip să ajungă în fruntea Partidului Democrat? Dacă Dvs. ați fi fost candidatul și ajungeați la șefia Partidului Democrat, lucrurile stăteau altfel în PD?

Andrian Candu: „Da, dar eu am refuzat. Eu am fost întrebat de dl Diacov, dacă nu vreau eu să fie președintele partidului și i-am spus: „Nu, eu nu vreau să fiu președintele partidului și consider că dl Filip, ca fost prim-ministru cu un anumit rating și cu anumite calități de management, poate și trebuie să fie președinte al partidului”. Știu că dl președinte Plahotniuc atunci, în luna iulie, când a vorbit cu Filip, nu doar la Miami sau în Washington, unde a zis el...”

Europa Liberă: Dar unde a mai vorbit?

Andrian Candu: „În Statele Unite ale Americii. Numai că nu știu de ce dl Filip tot ezită să spună despre acea discuție și-i aduc aminte că în una din discuții am fost și eu alături și, dacă va fi nevoie, pot să povestesc în detaliu acea discuție care a avut loc la Washington într-un hotel numit Four Seasons Pennsylvania Avenue, la 8 dimineață.”

Europa Liberă: De ce v-ați întâlnit în trei acolo?

Andrian Candu: „Ca să discutăm anume despre ce se întâmplă cu partidul, ce se întâmplă cu fracțiunea parlamentară, ce se întâmplă cu viața politică ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Și dl Plahotniuc i-a spus că nu ar fi bine?

Andrian Candu: „Nu. Dl Plahotniuc l-a susținut. Acolo au mai fost alte detalii interesante, despre care vom mai discuta la timpul potrivit, dar niciodată nu a fost vreo discuție de nesusținere a dlui Filip în calitate de președinte.”

Europa Liberă: Și dacă mai mult v-ați regăsit totuși în compania asta în trei, de ce acum e atât de ostilă această relație între Dvs. și dl Filip?

Andrian Candu: „Deoarece s-au întâmplat foarte multe pe parcursul timpului. Am aflat și eu multe chestii care se făceau pe la spatele meu, am înțeles că dl Filip este foarte influențat de persoane din afara partidului, inclusiv în privința viitorului meu și al rolului meu în echipă. Adică sunt multe chestiuni care, în primul rând m-au surprins, în al doilea rând, eu am avut câteva discuții cu dl Filip despre tot ceea ce înseamnă organizarea fracțiunii și a echipei de partid. N-am să intru acum în detalii, răspunsurile și atitudinea pe care le avea d-lui, dar eu am înțeles că lucrurile nu se mai pot schimba în Partidul Democrat și datorită multor altor elemente, inclusiv discuțiile care au avut loc săptămâna trecută, în ziua de luni, dar fără să intrăm acum foarte mult în detalii îi lăsăm pe ei, cei care au discutat, să iasă cu mai multe din ziua de luni.”

Europa Liberă: Dar acolo au mai rămas grupări – gruparea Filip, gruparea Diacov sau acum Nichiforciuc?

Andrian Candu: „Da, acolo sunt încă grupuri și grupulețe care sunt de poziționare și de influență, și de luptă care e mai tare și tot ceea ce înseamnă luptă de control și dominație, cumva. Până la urmă, sunt treburile interne ale partidului, este acea echipă, să-și ia ei deciziile cum consideră, numai că...”

