CÂNTECUL FOAMETEI: Marelui STALIN, mulțămim!

În timp ce părinții și buneii noștri mureau de foame, poeții Moldovei sovietice au scris o scrisoare de mulțumire în versuri dictatorului Stalin.

Fragment din poema colectivă a poeților moldoveni „Slavă Moldovei Sovietice!”

...Stă Republica Moldovei înfrățită

Cu puterea, ce din Kremli s-a rîdicat,

Viața ei din Kremli îi izvorâtă,

Drumul ei de Kremli îi luminat.

În vremea gre și-n zîlele sănine

Ne rîdică, ne-ntărește acelaș gând,

Este Moscova la noi – trăind în inimi,

Este Moscova - și-i una pe pământ.

Fără Moscova noi n-am avea lumină,

Fără Moscova nici gândul n-ar fi gând,

Fără Moscova nici pâinea n-ar fi pâine

Și nici far cu stele pe pământ.

Dar a stat și stă și se înalță

Tot mai sus Kremlinul pe pământ,

El ne îndrumează și ne-nvață,

Luminând, luptând și biruind.

Inima Kremlinului îi Stalin –

Fruntea luminosului partid,

Deaceea drumul nostru mare

Urcă, pâcla nopții biruind.

Biruința noastră este rodul

Luptei fără samăn și al muncii,

Biruința strînje tot norodul,

Ce răstoarnă-n aspra cale munții.

Dela zâmbet de copil zburdalinic,

Pănla fapta de erou titanic,

De la talpa vieții pănla creste

Biruința-n orice fapt trăiește.

Omul, când pornește să culeagă

Lanul roadei sale din câmpie,

I se-ndreaptă inima întreagă

Înspre marea biruință vie.

Când pe obrajii mamei se oglindește

Fericirea zărilor aprinse,

Tu trăiești în rumenul acesta,

Cîntic luminos de biruință!

Când tractoarele îndeamnă dealul

Să rodească pentru oameni pâinea,

Să se verse bucurii-n valuri

Tot crescând spre zîlele de mâine.

Când răsună radio în casă,

Când pe poliți cărțile vorbesc,

Când belșugul stă, poftind la masă,

Lămpile privirea ne auresc.

Când slăvim prin muncă sărbătoarea,

Când prin cîntic vesăl o slăvim,

Inima s-aprinde, ca un soare:

Inima rostește: Mulțămim!

Mulțămim tovarășului Stalin,

Creatorul marei biruinți,

Ni-i puterea mulțămirii mare

Cât trii milioane de voinți!

Pentru zîua de-astăz – mulțămire!

Dar de trii ori – pentru viitor!

Depe culmea Moscovei privirea

Ne-o-ndreptăm spre luminoase zori.

Și vedem Moldova, acoperită

Tot cu valuri-dealuri de arjint,

Primăvara crănjile-nflorite

Cântă gânditoare prin grădini.

Și vedem, cum poama varsă râuri

De nectar îmbătător prin văi,

Și se-ntoarce la belșug cu grâul,

Ce se-nalță-n munți înalți de clăi.

Orice sat – buchet de constelații,

Parcă-s stele aprinse pe pământ...

Lampa lui Ilici sclipește-n viață,

Noaptea depe uliți alungând.

Și în numele luminii, care vine,

Crește-aripa muncii pe ogor.

Și jurăm, că-ntregul foc din inimi

L-om așterne-n drum spre viitor!

Noi merjem cu partidul înainte,

Mereu conduși și-nsuflețiți de el –

Și inima ne bate-n piept fierbinte,

Uniți în gânduri de același țel.

Când brațul nostru tânăr se rîdică

În ritmul peatiletcilor, - noi știm,

Că dragostea și grija bolișevică

Ne dau puteri să le-mplinim din plin.

Sub zîlnica lui veghe înțăleaptă

Și prin cuvântul lui îndrumător

El toate năzuințile-nendreaptă

Spre luminosul nostru viitor.

În zîua asta mare și sănină,

În toiul marei noatre sărbători,

Întâiul gând îl îndreptăm spre tine,

Părinte, al Moldovei salvator!

Tovarăș Stalin, ca și-n vremuri grele,

Când răzbătim prin foc și vijelii,

Așa de dârz noi ne urcăm pe schele,

Așa de dârz lucrăm noi în câmpii.

Ca și atunci, înaintăm cu fală,

Și planul stalinist înfăptuim,

Chiar și mai mult amu, tovarăș Stalin,

În viața noastră ne îndrăgostim.

Ca și atuncea, când urla metalul,

Noi arma soldățească însușim,

Și amu, ca și atunci, tovarăș Stalin,

Noi pacea și sloboda străjuim.

Și cu aiastă dragoste de viață,

Și cu aeste truditoare mâini –

Moldova an cu an se tot înalță

În grâne foșnitoare și grădini.

Și cu aist avânt și hărnicie,

Și cu credința mare-n viitor,

Se nimicește hatul în câmpie,

Mai vesăl sună cântul de motor.

Or fi la noi orașe noi și piețe –

Puterile deatâta le-ncordăm,

Or fi la noi zavoade mai mărețe,

Or fi, tovarăș Stalin, îți jurăm!

Or fi academii, laboratorii,

Mai multe, decât astăz le avem,

Or fi în sat teatre și lectorii,

Or fi, tovarăș Stalin, îți jurăm!

În poame și livezi înfloritoare

Moldova și mai mult o îmbrăzdăm,

Or fi și alămâi, și portocale,

Or fi, tovarăș Stalin, îți jurăm!

Prin văile nistrene, în podgorii

Om rîdica orașe-salvatorii,

A fi de toate, ce dorim și vrem,

A fi, tovarăș Stalin, îți jurăm!

Noi om munci cu-avânt, tovarăș Stalin,

Nici vreme nici putere veștejind -

Republica Sovietică natală

Spre slăvi nemuritoare ridicând.

Și cu întreaga noastră Uniune,

Frățește-ntr-o familie uniți,

Noi cu partidul bolișevic în frunte

Pășim biruitor spre comunism!

