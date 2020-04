Capcane pentru șoareci și mingi de ping-pong folosite pentru a arăta de ce funcționează distanțarea socială

Distantarea sociala si alte masuri de limitare a contactului dintre persoane au ca efect atenuarea curbei de evolutie a pandemiei si tempereaza efectele adverse asupra economiei. În orasele in care limitarea contactului intre persoane s-a implementat repede si drastic, virusul a facut mai putine victime, iar efectele pe termen mediu asupra economiei au fost zero sau aproape de zero.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 11 Aprilie 2020, ora: 07:33

Luna in optimistul Sagetator iata ca Mercur intra in Berbec, in sfarsit, dupa doua luni de Pesti iar noi putem sa punem in urma tot acest amestec de confuzie in care am stat. Intr-o forma sau alta, multe aspecte se vor clarifica si se va vedea din gandire si comunicare ce vor fi influentate...