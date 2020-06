Căpitanul Ionel Epure - eroul martir de la Cosăuți ucis de ruși

FOTO: De la stânga la dreapta: Felix Țopescu, tatăl lui Cristian Țopescu, Constantn Zahei, pe atunci locotenentul Ionel Epure (notat cu X) și Toma Tudoran, la o reuniune hipică





Pe 28 iunie 1940, la ora 14.00, armata rusă a forțat Nistrul și a ocupat Soroca, în timpul invaziei sovietice din Basarabia și Bucovina. Căpitanul Ionel Epure s-a opus. A fost batjocorit de către bolșevici, care i-au smuls epoleții. Atunci, eroul a scos pistolul și l-a împușcat pe ofițerul advers. A fost ucis, și el, iar monumentul demolat și dat uitării

Invazia sovietică a Basarabiei și a Bucovinei, pământuri românești, a început pe 26 iunie 1940. Rușii au impus, atunci, cedarea eșalonată a teritoriilor noastre, una dintre cele mai mari drame ale istoriei. Căpitanul Ionel Epure tocmai se întorsese de la o reuniune ecvestră de la Roma, unde echipa noastră, condusă magistral de marele Felix Țopescu, tatăl faimosului comentator, Cristian, se impusese în Premiul Națiunilor Unite. Era un tip cult, mereu pus pe șotii. ”De fiecare dată când venea în casa noastră, din strada Paris, la bunul său prieten, Radu Grunau, striga din antreu: <<Coană Ginco (mama mare), fă-ne un aperitiv așa cum numai dumneata știi să faci!>>”, își amintea Radu Mihai Dimanescu, pe atunci un copil de doar 10 ani, căruia îi plăcea să se ascundă printre cizmele cele mari ale căpitanului.

Rușii nu aveau de gând să respecte, însă, termenii eșalonării. Românii - obligați de ultimatum - plecau în ale lor căruțe, fără a avea dreptul de lua bunuri materiale. Pe 28 iunie 1940, la ora locală 14.00, divizia sovietică 176 de pușcași, forțează Nistrul prin dreptul localității Cosăuți, și, în scurt timp, cucerește orașul Soroca. Pentru temperarea atmosferei create, o delegație de trei ofițeri români - din care făcea parte și căpitanul Epure - se prezintă în fața unității militare bolșevice. Respectuos, ofițerul nostru i-a cerut unui maior sovietic oprirea trupelor invadatoare pe aliniamentele cuvenite inițial. Rusul a urlat pe limba lui, s-a enervat și i-a rupt epoleții lui Epure, batjocorindu-l. Acesta nu a stat pe gânduri, a scos pistolul și l-a împușcat. A fost, la rândul său executat, fiind lovit direct în cap, în timp ce striga ”Acest ordin (n.r. - de a retrage mai repede armata română) nu-l pot da!”

„După care niște oameni păcătoși de la noi l-au aruncat așa, plin de sânge, într-un șanț. Au început să-l dezbrace și i-au săpat o groapă, ca să-l zvârle în ea gol! O bătrână, care locuia lângă cimitir, a strigat să nu-i arunce țărână deasupra. S-a dus acasă, a luat o bucată de pânză și niște lumânări, s-a întors și i-a rugat să-l înfășoare în acel material, după care l-a bocit, așa cum se cade pentru un creștin”

Baba Valentina Zagaevschi, 83 de ani



Pentru evitarea discuțiilor ulterioare, rușii anunță că Ionel Epure s-a sinucis, fiind înmormântat în cimitirul satului.

În iulie 1942, la un an după recucerirea Basarabiei și a Bucovinei (Operațiunea „München” a fost numele de cod al ofensivei armatelor română și germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei de sub ocupație sovietică. A început la data de 2 iulie 1941 și s-a încheiat victorios la 26 iulie, același an), familia căpitanului Ionel Epure vine la Cosăuți, pentru a-l deshuma și a-i trimite osemintele în România. Nu se știe unde este înmormântat: unii spun la Cluj, alții cred că la Buzău. I se ridică un monument de 3,50 metri, amplasat chiar în centrul satului, flancat de 12 piloni din piatră, uniți între ei cu bare de lemn. Construcția avea forma unei troițe, purtând, în partea de sus, o cunună de lauri sculptată în piatră.

După 1944, după reinvadarea Basarabiei de către sovietici, monumentul este distrus. Crucifixul din partea de sus pică în pământ, fiind acoperit. În 1976, în timpul unor lucrări de excavare, profesorul Filip Iepure, președinte al sovietului sătesc, descoperă crucea. Nu-i din partea locului, nu cunoaște povestea, dar roagă muncitorii să-l ducă și să-l îngroape în curtea bisericii, cum este firesc. Aceștia nu-și fac treaba și aruncă bucata de cruce sub gardul lăcașului de cult.

Anii trec, vin evenimentele din 1989 - 1991. Oamenii își aduc minte, cu greu, de eroul Ionel Epure. Pe 23 mai 2018, avocatul Iulian Rusanovschi (președintele Asociației ”Momentum”, cea care, din 2009 se ocupă de restabilirea și reabilitarea monumentelor din perioada interbelică și care aflase de crucifixul de sub gard în 2016) se adresează Primăriei Cosăuți, în încercarea de a ridica, din nou, un monument în mijlocul satului. Comuniștii de aici refuză. Încep tergiversările. Lui Rusanovschi i se cere să demonstreze că Epure era moldovean și nu român. Consilierul comunist Valeriu Boicu recunoaște: ”Da, am solicitat acest lucru. Noi ridicăm monumente rușilor, românilor și altora, dar uităm de molodveni”, spune el. E o ”joacă” prostească. Se afirmă că Epure s-a sinucis: ”Cum să înălțăm o cruce unui sinucigaș?” Varianta pică. Se vine cu ideea că nu există loc în mijlocul comunității, că pe acolo trece trotuarul. Se vorbește despre o posibilă amplasare lângă muzeu.

La începutul lui iulie 2018, preotul paroh din partea locului, Iurie Stavița, este de acord ca monumentul să fie instalat în curtea bisericii. ”Atunci m-au sunat niște consilieri. Mi-au cerut explicații. I-am întrebat dacă e bine ca acea cruce să stea sub gardul bisericii și să o urineze toți câinii, decât să fie ridicată sus, ca lumea să se închine?”

Meșterul popular Vladislav Lozan se angajează să lucreze gratuit monumentul. Doar piatra trebuie cumpărată. Pe baza unei fotografii din 1942, la 21 iulie 2018 este încheiat contractul de antrepriză. Monumentul în sine avea să fie ridicat cu o înălțime de 3,81 metri, dar fără pilonii din jurul acestuia, deoarece curtea bisericii nu permitea.





Monumentul din curtea bisericii din Cosăuți, care amintește de jertfa căpitanului Ionel Epure, este primul dintre cele patru închinate grănicerilor căzuți la Nistru, ce vor fi refăcute de Asociația ”Momentum”



Finalmente, la 21 septembrie 2018, monumentul ce amintește de jertfa eroului Ionel Epure este dezvelit. Doi veterani ai războiului de la Nistru participă, cu lacrimi în ochi. Orchestra din Soroca interpretează imnurile României și al Republicii Moldova. Se părea că eroul - căpitan și-a găsit, în sfârșit, liniștea. Dar nu este așa! Iulian Rusanovschi e chemat la sedința Consiliului local. ”Consilierii m-au acuzat că nu am respectat autoritatea legislativ locală și nu i-am anunțat că instalez monumentul în fața bisericii, deoarece ei intenționau să-l amplaseze în curtea muzeului. Atunci le-am amintit că au respins inițiativa de a-l amplasa în fața muzeului, așa că l-am amplasat pe un teritoriu privat, unde nu este nevoie de aprobarea Consiliului local. Când a stat sub gardul bisericii zeci de ani, nimănui nu i-a păsat, iar acum, când Crucea lui Hristos a fost ridicată la loc de cinste, au năvălit toți împotriva ei. Le-am mai spus că, dacă vor să-l dea jos, s-o facă așa cum au făcut părinții și buneii lor”, a conchis Rusanovschi.

