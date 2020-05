Căpușele, pericolul din parcuri! Atenție dacă ieșiți la plimbare!

Mare atenție! Pe lângă pericolul infectării cu noul coronavirus, la fel de prezent și la fel de mare, se mai adaugă unul: căpușele. Medicii veterinari avertizează că acești paraziți sunt foarte activi în această perioadă.



„Fluctuațiile mari și dese de temperatură din această primăvară au creat terenul favorabil înmulțirii căpușelor. Apoi, chiar dacă aceste insecte sunt de când lumea, în ultimii ani a crescut numărul celor care transmit boala. Pentru că nu toate o transmit, nu înseamnă că orice muşcătură e periculoasă. Contează atât tipul căpuşei, cât şi timpul cât a stat pe om, pe animal. O insectă este mică, are 2-3 mm, nu prea îi simţi muşcătura mai ales că ea, spre deosebire de ţânţar, introduce în piele un anestezic. Pe măsură ce trec orele, ea se umflă cu sânge şi se măreşte. Odată cu asta, şi riscul de a transmite boala”, explică Daniel Lescai, medic veterinar în București.

Bolile transmise la om, diferite de cele transmise la câine

Pericolul este mai mare pentru animal decât pentru om, spune specialistul. La om în principal se poate transmite o singură boală, Borelioza, sau boala Lyme. Uneori, mușcătura de căpușă poate da Anaplasmoza, chiar și o encefalită numită Tick Borne Encephalitis. La câine, în schimb, se pot transmite alte trei boli, şi anume Babesioza, Anaplasmoza şi Ehrlichioza. De la o singură căpuşă, animalul poate lua nu doar o afecţiune, ci mai multe. „Aceste boli se pot «acoperi» una pe alta, adică se poate diagnostica una, iar celelalte să ne scape. Medicii veterinari profesionişti ştiu acest lucru şi fac teste serologice, dar şi de altă natură, pentru un diagnostic complet”, spune Daniel Lescai. Bolile nu se pot transmite de la câine la om.

Atenţie la simptome

Fiecare boală are simptome diferite, asemănătoare cu cele de gripă, plus inflamaţie la locul muşcăturii. În caz de babesioză, câinele devine apatic, nu mănâncă, stă într-un colţ, are febră, urină închisă la culoare, vomită sau poate are mucoasele îngălbenite (icter). Însă, dacă nu apar simptomele, nu înseamnă că a scăpat. Este nevoie de analize de sânge şi ecografie pentru a depista boala. Dar nu imediat, ci după un interval de 1-2 săptămâni. Netratată, babesioza poate ucide în proporţie de 10%. „Contează care e imunitatea animalului, câte căpuşe l-au muşcat, cât de agresivă e boala”, mai spune specialistul.

Cum te fereşti de muşcătură

La om. Pentru a evita problemele, cel mai bine e să iei măsuri de precauţie. Nu umbla desculţ prin iarbă, nu te întinde pe jos, chiar dacă pui o pătură, şi poartă şosete înalte.

La animal. Câinele trebuie deparazitat periodic cu picături, spray-uri, zgărzi, sau produse cu administrare orală. „Probabil acum, în perioada aceasta de pandemie, mulți proprietari de câini au uitat să se ocupe de ei și să-i deparaziteze, ceea ce crește riscul contaminării”. Totuşi, niciun produs de deparazitare nu îi va oferi animalului protecţie 100%. Când vă întoarceţi de la plimbare, fă-i o inspecţie vizuală şi prin palpare, periază-i blănița. Dacă observi o căpuşă, îndepărteaz-o cât mai repede. „Din parc, căpuşele se pot agăţa de blana animalului, vor fi aduse în casă şi ateriza pe alte suprafeţe, de unde pot intra în contact cu omul. De aceea e cu atât mai periculos să laşi câinele să se urce în pat sau pe fotoliu. Recomand inspecţia blăniţei după fiecare ieşire afară”, mai spune medicul Daniel Lescai.

Ce faci dacă observi o căpuşă pe piele

Locul în care te-a mușcat capușa începe să se inflameze după câteva ore

Ideal e să fie îndepărtată de un medic, însă dacă nu poţi ajunge, trebuie să respecţi următoarele manevre: foloseşte o pensetă sau un forceps curbat. Prinde căpuşa ferm, cât mai aproape de piele, întorcând-o cu atenţie pe spate. Foloseşte mănuşi şi nu strivi căpuşa de piele! Dezinfectează locul cu spirt sau betadină, apoi aplică o cremă cu antibiotic. Pentru a nu sta cu grijă, poţi duce căpuşa într-un borcan la cabinetul veterinar, pentru analize care să arate dacă e sau nu tipul care transmite boli. Cu cât căpușa stă mai mult în piele, cu atât riscul crește. În primele ore de la muşcătură se pot transmite doar boli virale, însă dacă timpul de contact depăşeşte 12 ore se pot transmite boli mai grave. Borelioza, spre exemplu, se transmite în 12-16 ore de la muşcătură, dacă insecta nu a fost eliminată din piele.