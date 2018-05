Căpșunele – fructele ideale pentru o dietă sănătoasă

Sezonul căpşunilor e în toi aşa că acum e cel mai bun moment pentru a te bucura de fructele dulci, zemoase şi extrem de gustoase. Dacă vrei să slăbeşti, căpşunile sunt ideale pentru o dietă echilibrată şi sănătoasă.



Căpşunile, o sursă de vitamine şi antioxidanţi

Cu un conţinut de 90% apă, căpşunile asigură echilibrul de minerale, oferă senzaţia de saţietate şi ajută organismul să elimine toxinele. Căpşunile sunt indicate în diete datorită conţinutului scăzut de calorii (200 de grame au doar 49 de calorii). Acestea sunt bogate în vitamina B6, vitamina C, fosfor, magneziu, potasiu, iod, acid folic şi grăsimi sănătoase omega-3. De asemenea, fructele sunt recunoscute pentru efectele antiinflamatorii, datorate antioxidanţilor care dau culoarea roşie şi care ajută la stimularea creierului.





Căpşunile tratează boli

Sunt benefice pentru ficat şi bilă. Datorită conţinutului de vitamina K, acestea ajută în insuficienţa hepatică şi afecţiunile bilei. Tot căpşunile accelerează vindecarea rănilor şi a arsurilor datorită conţinului mare de vitamina C, care are un rol important în acest proces. Cu un conţinut bogat de antioxidanţi şi nutrienţi cu rol antiinflamator, fructele ajută la protejarea inimii. Dacă nu ştiai, consumul regulat de căpşuni previne bolile oftalmologice. Conţinutul de vitamina C şi complexul de vitamine B este o sursă importantă în prevenirea bolilor care pot afecta vederea.

Sursa: adevarul.ro