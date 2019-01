Caravana electorală a PDM a ajuns la Ocnița și Briceni. Democraţii au discutat despre proiectele pentru următorii 4 ani

După Anenii Noi, caravana electorală a PDM s-a deplasat la Ocnița și Briceni. În nordul țării, democrații s-au întâlnit cu locuitorii mai multor sate și le-au vorbit despre realizările guvernării din ultimii trei ani, dar și despre proiectele și planurile pentru următorii patru ani. În echipa PDM s-au aflat, între alții, Violeta Ivanov, Vadim Lesnic, Mihail Gnatiuc, Ruxanda Glavan, Valentina Buliga, Valentina Stratan, Igor Vremea.

”Vom continua proiectele inițiate, atât cele sociale destinate susținerii pensionarilor, copiilor și familiilor nevoiașe, cât și cele de infrastructură. Vom continua să reparăm școli și grădinițe, să asfaltăm drumurile și să construim apeducte. Partidul Democrat din Moldova are un program electoral foarte clar, care vizează absolut toate domeniile”, a declarat Violeta Ivanov, vicepreședinte al PDM, în discuțiile cu locuitorii din Berlinți.

La Briceni, împreună cu echipa PDM s-a aflat și candidatul democrat în circumscripția nr. 1, Mihail Gnatiuc.

„Am fost alături de locuitorii din Briceni prin fapte concrete în acești ultimi ani. Cu susținerea Guvernului, am modernizat drumuri și trotuare în raion, am renovat și dotat zeci de școli și grădinițe, am amenajat parcul central din orașul Briceni. Vom continua cu alte proiecte necesare pentru localitățile noastre”, a spus Mihail Gnatiuc.

”Domnul Gnatiuc ne-a ajutat să refacem blocul alimentar la școală, cu canalizarea și apeductul. Noi suntem mulțumiți de cei care ne fac, ne ajută și mergem înainte”, a spus Daniela Bodiu, directoarea gimnaziului din satul Medveja.

În raionul Ocnița, democrații – alături de candidatul pe circumscripția nr. 2, Vadim Lesnic – au avut discuții cu locuitorii din or. Ocnița și satele Volcineț și Mereșeuca. Vadim Lesnic a afirmat că, în calitate de președinte al raionului Dondușeni, a avut posibilitatea să cunoască și să se implice în soluționarea mai multor probleme ale raionului Ocnița. El a mai spus că echipa PDM este singura care știe cum să crească economia, să aducă mai mulți bani la buget și să asigure continuarea proiectelor așteptate de către regiuni.





În următoarele săptămâni, caravana electorală a PDM va ajunge în toate raioanele țării pentru a discuta cu cetățenii despre reformele în derulare şi impactul acestora.