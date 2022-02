Carburanții din nou se SCUMPESC! Cât costă un litru de benzină și motorină

O nouă scumpire a carburanților. ANRE a stabilit prețul maxim de referință, valabil pentru ziua de joi, 3 februarie. Un litru de benzină A 95 va costa 23.22 lei, cu 6 bani mai mult.

Un litru de motorină va costa 20.13 lei, cu 5 bani mai mult. De la începutul acestui an, benzina s-a scumpit cu 1.92 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 2.4 lei per litru.