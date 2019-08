Care a fost prima? Româna sau moldoveneasca?

Da, dar există o limbă şi mai bătrână. Limba valahă. Câteva pietre de mormânt ale unor vikingi din secolul al IX-lea atestă existenţa unor valahi şi a unei ţări a valahilor între Dunăre şi Marea Neagră. Mergând pe raţionamentul lui Vasile Stati, valahii din ţara valahilor trebuiau să vorbească limba valahă. Cine vorbea această limbă valahă? Păi cine altcineva decât Ştefan cel Mare! Vasile Stati aminteşte în cartea pomenită mai sus că tratatul încheiat între Ştefan cel Mare şi regele Poloniei în anul 1485 „ex valahico in latinum versa est”, adică a fost „tradus din valahă în latină”. Deci, Ştefan cel Mare a încheiat un tratat cu regele Poloniei scris „în valahă”. Vasile Stati traduce în mod original „ex valahico” prin „din moldoveneşte”. Şi aceasta este una din minciunile lui Stati. Volumul citat abundă de astfel de răstălmăciri.

Un articol de: George Damian

