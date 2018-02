Care e floarea pe care o poți mânca pentru a slăbi

Există o floare recomandată de studiile făcute recent de cercetători care ajută la slăbit. Poate că este impropriu spus că se mănâncă, însă odată ce ajunge în corp sub formă de ceai ajută la accelerarea arderil caloriilor.

Este vorba, așa cum probabil ați bănuit, despre floarea de hibiscus. Ceaiul de hibiscus este extrem de popular pe piață, iar medicii au aflat că acesta este benefic pentru mai multe probleme de sănătate.

Un studiu realizat recent de cercetătorii americani, pe participanți cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, arată că ceaiul de hibiscus ajută la scăderea în greutate.





Extractul din această floare poate să ajute în diete, spun mulți specialiști. Trebuie însă să fii foarte atentă la consumul acestui ceai, dacă nu cumva ești alergică la vreunul din extractele sale.

Planta se folosește în multe cazuri doar pentru uz extern, deci consultă un farmacist atunci când îl consumi pentru uz intern.

Ceaiul de hibiscus se mai numește și băutura faraonilor

Ceaiul de hibiscus are o serie de proprietati incredibile pentru sanatate, cea mai importanta dintre acestea fiind tinerea la distanta a bolilor cardiovasculare.

Insa, aceasta bautura denumita si licoarea faraonilor trebuie consumata cu un ingredient folosit in multe mancaruri.

Suferi de presiune inalta? Ai palpitatii des din cauza emotiilor pe care singur ti le provoci? Ori, dimpotriva, ai tensiunea prea slaba? Bea cu incredere ceai de hibiscus, nu inainte de…

… a adauga piper.

Ceaiul de hibiscus se prepara ca orice tip de ceai, insa cu doua lingurite de piper, aceasta bautura isi potenteaza proprietatile care previn bolile de inima.

Conform unui studiu realizat de Centrul de Cercetari Chimice al Universitatii Autonome din Mexic, floarea de hibiscus cunoscuta si ca floare jamaicana este ideala pentru persoanele hipertensive, dar si pentru cele hipotensive, intrucat planta are proprietati medicinale care normalizeaza tensiunea arteriala.

Doctorita Laura Patricia Alvarez Berbe, cea care a condus proiectul, sustine ca ceaiul de hibiscus contine cianidina, un compus care inhiba productia unei enzime prezente in declansarea scaderii sau cresterii tensiunii.

40% dintre romani ar trebui sa bea acest ceai

40% dintre romani sufera de hipertensiune si habar nu au ca aceasta e o boala, de fapt. O alta parte iau tratament, insa il intrerup dupa o scurta perioada, conform presedintelui Societatii Romane de Hipertensiune.

Ceaiul de hibiscus are o serie de alte proprietati printre care mentinerea tensiunii arteriale la limite normale, eliminarea lichidelor retinute in exces in corp ori protejarea celulelor de stresul oxidativ.

De asemenea, ceaiul de hibiscus mentine sanatatea aparatului respirator, curatand caile nazale, esofagul si plamanii.