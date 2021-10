Care este cel mai bun soț din zodiac?

Înainte de a vă decide să vă căsătoriți, doriți să ieșiți, să petreceți timp împreună, eventual să vă mutați împreună. Întâlnirile și cântărirea tuturor opțiunilor tale atunci când vine vorba de alegerea bărbatului potrivit este ceva firesc. Dar înainte de a face acest pas, trebuie să te gândești că este un pas important. Și, de asemenea, gândește-te că vei lua și alte decizii importante în viața ta.

Verifici horoscopul zilnic sau citești cărți de dezvoltare personală? Uneori, ar trebui să faci asta. A vorbi cu prietenii tăi, căsătoriți și singuri, te va ajuta să înțelegi la ce să te aștepți atunci când vine vorba de căsătorie. Nu vrei să intri într-o logodnă orbește. În special, vrei să faci o alegere înțeleaptă atunci când te hotărăști să te căsătorești cu cineva pe viață.



Trebuie să știi întotdeauna majoritatea opțiunilor înainte de a lua o decizie finală atunci când vine vorba de un angajament pe tot parcursul vieții. Iată ce spune astrologia despre compatibilitatea semnelor zodiacale. Horoscopul te poate ajuta la determinarea trăsăturilor pe care ar trebui să le aibă fiecare semn zodiacal.



Berbec

Taur

Gemeni

Leu

Fecioară

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Un bărbat Berbec este un soț pragmatic pentru că este sincer. Onestitatea este atât de importantă într-o relație.Bărbatul berbec este de încredere. Când este cu tine, TOATE cărțile sale sunt pe masă. Sinceritatea lui poate fi puțin cam dură, dar este răcoritoare. Nu îți va pune niciodată la îndoială intențiile sale în relație.De fapt, el îți va spune înainte chiar să fii nevoită să te întrebi.Un bărbat Taur este loial. Când ești căsătorit cu un Taur, ești căsătorită pe viață. Mariajul cu el nu se va clătina. Știe cât de important este să fii de încredere și nu va strica acest lucru. Morala lui pur și simplu nu ar permite asta.El este tipul de persoană loială care te-ar urma la shopping, deși urăște shoppingul. Dar el este acolo. Nu va trebui niciodată să te întrebi dacă te va dezamăgi. Un bărbat Taur urăște să dezamăgească oamenii pe care îi iubește.Un bărbat Gemeni este un soț afectuos. Și nu doar îmbrățișarea și sărutările ale sunt afectuoase. El te copleșește cu dragoste și te va complimenta mereu. El va fi, de asemenea, prezent pentru a te ridica atunci când te simți dărâmată. Rac Un bărbat Rac este sentimental. A fi mai dulce decât un baton de ciocolată are beneficiile sale.Dacă există o aniversare sau ceva de sărbătorit, el planifică! El ÎNTOTDEAUNA va face tot posibilul să-și amintească momentele speciale pe care le-ați împărtășit împreună. Dacă va uita, te va împăca în timp ce îți va șterge lacrimile. Este super sentimental și știe cum să-ți protejeze inima. Lui nu îi este frică să-și arate sentimentele în fața altor oameni.Un bărbat Leu este curajos. El are curajul lui Jon Snow din Game of Thrones. Iubește cavalerismul, așa că este un cavaler modern în armură strălucitoare. Nu te vei simți niciodată nesigură alături de el. El va acționa mereu pentru tine. Curajul său îi uimește pe mulți oameni, inclusiv pe tine, făcându-l să pară un supererou. Nu se dă înapoi de la nimic. În cazul în care relația voastră evoluează rapid, el nu se va speria.Bărbatul Fecioară este muncitor. El este un exemplu de succes pentru că lucrează pentru ceea ce își dorește. El te va impresiona cu persistența lui și te va motiva și pe tine. Nu va trebui să vă faceți griji niciodată dacă treceți prin momente grele cu un bărbat Fecioară. El va îndepărta orice îndoială.Bărbatul Balanță este diplomat. Nu veți intra niciodată într-o luptă dureroasă cu un bărbat Balanță. Este echilibrat și corect. El este o viziune a echilibrului și nu vei avea niciodată un moment tensionat care să dureze prea mult timp. Diplomația sa este răcoritoare și greu de găsit. O Balanță este înțeleaptă și știe că poate face mai mult cu miere decât oțet. Acest lucru va duce la o relație pașnică cu oricine este cu el.Un bărbat Scorpion este pasional. El te va conduce spre noi culmi romantice despre care nu știai că există. Pasiunea lui pentru tine sunt revigorante. El nu este niciodată plictisit sau plictisitor și se va asigura că relația voastră va funcționa.Bărbatul Săgetător este optimist. El va vedea întotdeauna partea plină a paharului chiar și atunci când este greu. El îți va oferi încrederea de a prelua orice în relația ta. Când ceva nu merge bine, el acționează ca o lumină pentru a arăta că nu totul este atât de întunecat și de trist. A fi atât de pozitiv îți va ridica moralul în fiecare zi. El face ca lumea să pară mai luminoasă și mai însorită chiar dacă lucrurile nu merg bine.Bărbatul Capricorn este soțul ideal, deoarece este orientat spre familie. Nimic nu este mai important pentru el decât să aibă o unitate familială în viața sa. El crede că relațiile sunt extrem de importante. El va lucra întotdeauna din greu pentru a se asigura că relația voastră este solidă.Bărbatul Vărsător este răbdător. El nu își va pierde niciodată cumpătul și nu se va lăsa purtat într-o luptă. Răbdarea lui este aproape sfântă. El va fi un exemplu de pace și echilibru constant.Bărbatul Pești este altruist. El va fi mereu acolo pentru a oferi o mână de ajutor. Nici măcar nu se gândește de două ori la favoruri, de fapt este întotdeauna fericit să le facă. Te va ajuta fără ezitare.