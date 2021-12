Care este culoarea anului 2022. Ce semnifică și cum arată

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

Avem nevoie de la an la an de o schimbare în viața noastră, iar vremurile pandemice ne-au făcut să alegem un alt stil de viață. Mediul online a reușit să atragă atenția, multe dintre marile companii ale lumii dar și micii dezvoltatori au încercat să facă o fuziune între mediul fizic și cel digital.

„Designul digital ne ajută să extindem limitele realității, deschizând ușa către o lume virtuală dinamică în care putem explora și crea noi posibilități de culoare. Cu tendințele din gaming, popularitatea în ascensiune a metaverse-ului și comunitatea artistică în continuă creștere în spațiul digital, Very Peri ilustrează fuziunea vieții moderne și modul în care tendințele de culoare din lumea digitală se manifestă în lumea fizică și invers.”

Culoarea aleasă pentru anul 2022 este o nuanță dinamică de albastru periwinkle cu un subton de roșu violet. Pantone își afirmă alegerea descriind culoarea astfel: „Cea mai caldă și veselă dintre toate nuanțele de albastru, introduce un amestec de noutate, încurajează inventivitatea și creativitatea.” Fie că vorbim de design interior sau de garderoba din șifonier, Very Peri încearcă să deschidă noi orizonturi prin noutate și creativitate.

Ca la fiecare sfârșit de an, specialiștii de la Pantone Color Institute desemnează o culoare reprezentativă pentru următoarele 12 luni. Excepție nu au făcut nici de această dată. Tradiția, care a luat naștere în anul 2000, este dusă mai departe de experții Pantone, aceștia anunțând culoarea pentru anul 2022. Denumirea i-a luat pe mulți prin surprindere. Este vorba despre Very Peri. Vedem în rândurile următoare ce reprezintă și mai ales cum arată această culoare.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)