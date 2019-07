“Care notă asigură un succes mai mare în viață: 7 sau 10?” O scurtă analiză

Rusia continuă să reprezinte o ameninţare pentru alegerile americane, a avertizat marţi directorul FBI, Christopher Wray, cu mai puţin de un an şi jumătate înainte de următoarele alegeri prezidenţiale din Statele Unite, informează AFP, preluată de Agerpres.

Premierul moldovean, Maia Sandu declară într-un interviu la RFI că dacă nu se va ajunge la o înțelegere, până la sfârșitul acestui an, privind tranzitul gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei, ”s-ar putea să avem probleme cu asigurarea de gaze naturale...

O adevărată capsulă a timpului şi o maşină cu un farmec aparte. Aşa este descris cel mai scump autoturism Dacia 1410 Sport scos la vânzare pe un site de specialitate în acest an, pentru care proprietarul cere nu mai puţin de 16.500 de euro.

Fashion and the Catholic Imagination este subtitlu expoziției emergente Heavenly Bodies, de la Met Museum. O expoziție care, din materialele promoționale, promite să includă toate clișeele catolice din modă, de la cruci și coroane de spini, la incest, vinovăție, putere și glorie...

7 metode prin care deosebești oamenii buni de cei răi Cu toții am dat, de-a lungul vieții, de oameni care ne zâmbeau în față și ne vorbeau de rău pe la spate, care se purtau frumos exclusiv cu persoanele care le erau superioare din punct de vedere ierarhic. De asemenea, toți...

După ce acum câteva zile, primele caise și cireșe autohtone au ajuns pe rafturile magazinelor din Germania, în această săptămână, și primul lot de prune moldovenești din acest an va bucura consumatorii germani.

1989 este consemnat ca anul schimbării în Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe măsură: cea mai liniştită revoluţie în Ungaria şi cea mai sângeroasă în România. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii graniţelor către Occident, al...

Voi încheia spunând că felul cum își gândește succesul este treaba fiecărei persoane, iar dacă asta are o legătură sau nu cu nota de la vreo disciplină sau dintr-un ciclu de pregătire o poate stabili doar ea, persoana (acest termen e asociat unui anumit model de om), cel puțin lucrând cu modelul de om cu care lucrez eu. Cu toate acestea, nu este inutil să vorbim despre aceste lucruri, pentru că astfel ne putem cunoaște mai bine unii pe alții. Cunoașterea oamenilor este importantă și pentru coproducția bunurilor publice, și pentru o viață mai civilizată, și pentru punerea în context lumesc a preocupărilor spirituale ale fiecăruia.

Am spus la începutul textului, respectând metodele jurnalistice de scriere a unui articol, “Vreți să aveți succes în viață ? Citiți acest text.” A fost o glumă și o auto-ironie.

Din perspectiva modelării matematice a proceselor există un proces dominant, sau câteva astfel de procese, în funcție de întrebarea științifică pe care o pui, de conținutul și scara ei. În cazul nostru unul dintre procese poate fi eliminat din discuție din rațiuni epistemice și de costuri ale descrierii științifice, care anume depinde de întrebare. Din perspectivă existențială a persoanei legătura este foarte clară, ține de viața proprie a persoanei. Observăm în acest moment dificultatea conceptualizării succesului astfel încât să fie relevant pentru persoane: este succesul o variabilă de rezultat, măsurabilă la finalul unui proces, sau este un set de variabile care descriu toate etapele procesului integrat prin care se ajunge la final? (în cazul nostru, cum ne-am simțit în diferite momente din călătoria spre oraș și faptul că am ajuns la oraș). În funcție de cum răspundem, vom discuta de procese dominante și vom elimina anumite procese nerelevante, sau vom discuta de procese multiple cuplate.

2c Perspectiva proceselor dominante Un anumit fenomen măsurabil poate să depindă de multe procese cuplate, însă doar unul dintre aceste procese să aibă un rol major în tendința generală descoperită prin măsurători. De exemplu, când mergi într-un tren care se deplasează, fenomul net de deplasare în spațiu spre un oraș a persoanei va fi dominat de mersul general al trenului, nu de mersul propriu prin tren. Fiecare proces este relevant la scara sa, faptul că trenul merge spre un oraș nu va fi relevant pentru faptul că persoana merge spre barul hotelului ca să bea o cafea. Are vreo legătură succesul la scara mersului trenului către un oraș cu succesul la scara consumului unei cafele privind peisajul prin fereastră, al satisfacției organoleptic-estetice?

