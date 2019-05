Care sunt rachetele și sistemele de artilerie din arsenalul militarilor români

Pe partea de apărare antiaeriană România încă se bazează în mare parte în echipamente vechi, sovietice, atât la Forțele Aeriene, cât și la cele Terestre. Achiziția sistemului Patriot și intrarea în dotare în 2020 a primei baterii va fi un mare pas înainte. Un alt mare plus, de data asta ofensiv, va fi intrarea în uz a bateriilor HIMARS, un sistem de artilerie cu rachete ghidate care pot lovi ținte, punctuale sau de suprafață, chiar și de la 300 de km depărtare.

Rachete Antiaeriene

MIM-104 Patriot - Șapte baterii pentru apărarea antiaeriană cu rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)

România a contractat deja de la Statele Unite pentru circa 3,9 miliarde de dolari achiziția a șapte baterii Patriot în cea mai recentă configurație hardware-software, la pachet cu câteva sute de interceptori. Prima baterie ar trebui să intre în uz din 2020.

Din cele șapte baterii, patru vor fi la la Forțele Aeriene și trei vor fi la Forțele Terestre. O baterie are fiecare câte o unitate de tragere (patru lansatoare montate/atașate fiecare pe câte un camion, un radar, o unitate de conducere a focului, generatoare și alte echipamente).

Mai exact, România a cumpărat 7 sisteme de rachete Patriot în configurația 3+ cu următoarele componente:

- 7 AN/MPQ-65 radar sets

- 7 AN/MSQ-132 engagement control stations

- 13 antenna mast groups

- 28 M903 lansatoare (care pot trasporta și lansa câte 4 rachete PAC-2 GEMT sau 12 rachete PAC-3 MSE)

- 56 rachete PAC-2 Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T)

- 168 rachete PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE)

- 7 Electrical Power Plants (EPP) III

Forțele Aeriene:

MIM-23 Hawk PIP-IIIR - opt baterii

Romania a cumparat 8 sisteme de rachete sol-aer Hawk cu 213 rachete din Olanda în 2004, însă ele erau nemodernizate, iar până în 2012 nu au fost executate trageri cu niciuna.

Sistemul Hawk a fost gândit să fie modernizat la standardul Hawk XXI, însa până în prezent ele au trecut doar printr-o fază intermediară (HAWK PIP III R). Abia din perioada 2012-2013 primele baterii HAWK PIP III R au executat trageri reale în poligonul Capu Midia. În prezent circa 150 de astfel de rachete ar trebui să mai fie pe stoc.

Sistemul Hawk asigurarea apărării aeriene pentru distanţe medii, împotriva ţintelor aeriene care evoluează la înălţimi joase şi medii. Denumirea sa vine din acronimul Homing All the Way Killer.

Sistemul românesc Hawk a fost deja integrat cu succes cu sistemul Patriot, adus de forțele SUA la antrenamente în România de două ori în ultimii doi ani. Integrarea cu sisteme de tip Patriot modernizate şi cu radare de înălţime şi viteze mari, prin adăugarea facilităţii de indicare externă, sistemele au primit capabilităţi TBMD (capabilităţi de apărare împotriva rachetelor balistice tactice), conform Forțelor Aeriene.







S-75 M3 "Volhov" - șase baterii

Cele mai vechi dintre rachete din dotarea forțelor românești, rachetele Volhov sunt în serviciul Forţelor Aeriene Române din anul 1964 şi au fost supuse la trei modernizări până în anii ‘80.

Sistemul este destinat apărării aeriene cu baza la sol împotriva atacurilor cu avioane, rachete cu aripi, aerostatelor automate în derivă şi a altor tipuri de ţinte aeriene, dar Forțele Aeriene susțin că, în unele cazuri, acesta poate fi folosit pentru nimicirea ţintelor terestre sau de la suprafaţa apei.

Sistemul este dotat cu radar propriu de cercetare a spaţiului aerian conjugat cu un radioaltimetru şi radar pentru teledirijarea rachetelor prin comenzi radio. În cazul prezenţei bruiajului, dirijarea rachetei la ţintă se poate face şi vizual, cu ajutorul unui sistem de televiziune.

Sistemul are o rază operațională de 45 de km și un plafon de circa 25.000 metri. Viteza rachetei este de 3,5 Mach. Sistemul e tractat de camioane rusești ZIL 131.

Odată cu intrarea în serviciu a noului sistem Patriot, rachetele Volhov vor fi primele scoase din uz.

Forțele Terestre:

Rechete 2K12M Kub (SA-6) - opt baterii

Sistemul e format din lansatoare montate pe blindate șenilate cu câte trei rachete pe fiecare, precum și o unitate radar mobilă pe același tip de platformă șenilată.

Sistemul antiaerian este gândit să combată amienințările aeriene până la 7.000 de metri și are o distanță de tragere cuprinsă între 4,4 și 23 de km.

Sistemul ar urma să fie înlocuit în viitorul nu prea îndepărtat printr-un nou sistem de apărare pe rază scurtă și foarte scurtă. Despre competiția VSHORAD/SHORAD pentru România, HotNews.ro a scris în detaliu aici despre care ar putea fi opțiunile.

Sistemul 9K33M3 "OSA-AKM" (SA-8) - circa 20 de unități

Sistemul este unul mobil, bazat pe platforme amfibii blindate 6X6 - Fiecare vehicul lansator are până la șase contaienre cu rachete și propriul radar.

Rachetele sunt teledirijate prin comenzi radio, raza de tragere este de până la 10km (6,5 km la urmărire) și până la o înălțime de 5.000 de metri.

Sistemul CA-95 / 9K31 Strela montat pe TABC-79 4X4 - Circa 40 de unități

Instalația de lansare CA - 95 are două sau patru rachete și e gândită să acționeze împotriva țintelor aeriene care evoluează la înălțimi mici sau care atacă prin surprindere.

Racheta este de tipul trage și uita (fire-and-forget) cu autodirijare în gama undelor infraroșii și în spectrul undelor luminoase.

Înălțimea țintelor combătute se situează în intervalul 30-3.500 de metri și distanța eficace de tragere este de 4,2 km.

Rachete sol-sol și artilerie reactivă

HIMARS - 3 sisteme, 54 de lansatoare

România a decis să cumpere din SUA trei sisteme de artilerie bazat pe rachete sol-sol cu bătaie mare HIMARS (produs de Lockheed Martin) pentru circa 1,5 miliarde de dolari, primul sisteme urmând a intra în uz din 2020.

Fiecare sistem are 18 instalatii de lansare și comanda României prevede trei tipuri diferite de rachete ghidate/dirijate care pot lovi ținte terestre de suprafață sau punctuale până la 300 de km. Lansatorul HIMARS e montat pe camion și poate acomoda câte șase rachete de 227mm M270 sau o singură rachetă MGM-140 ATACMS.

Practic, pe langă cele 54 de lansatoare, contractul prevede și achiziția a 81 de rachete tip M31A1 Unitary și 81 de rachete tip M30A1 Alternative warhead, dar și 54 de rachete de tip ATACMS , cele care au raza efectivă de până la 300 de km.

LAROM - 54 de sisteme și APRA-40 - circa 100 de sisteme

Sistemul este unul dezvoltat de România împreunp cu ISrael și este bazat pe sistemul sovietic BM-21 Grad. Sistemul prevede un lansator montat în spatele unui camion care poate lansa atât muniție reactivă nedirijată LAR MK-4 de 160 mm, cât și proiectile reactive nedirijate cal. 122mm.

Camioanele sistemului LAROM pot transporta două containere a câte 13 rachete cal. 160 mm fiecare sau două containere cu câte 20 de rachete 122mm.

Rachetele LAR Mk-4 cal. 160mm sunt nedirijate și au o rază de lovire între 20 și 45 de km, iar cele de cal. 122mm pot lovi ținte până la 20km.

Sistemele APRA-40 sunt similare și au lansatoare cu 2 containere a câte 20 de rachete nedirijate GRAD cal. 122 mm cu o bataie pâna la 20 km montate pe camioane DAC 6x6.

Forțele Navale:

Rachete antinavă / baterii de coastă - Patru lansatoare mobile

În dotarea Forțelor Navale sunt patru sisteme mobile cu câte două rachete antinavă P15 Termit fiecare. Sistemul, denumit 4K51 RUBEZH, este de origine sovietică și se folosește de patru platforme pe camioane MAZ - 543 8X8.

Cele patru lansatoare mobile fac parte din Divizionul 508 Rachete de Coastă parte din Forțele Navale. Racheta folosită este aceeași ca cele de pe Fregata Mărășești și navele purtăroare de rachete (NPR-uri), cu o rază aproximativă de acțiune de circa 80 de km.





Aceste sisteme vor fi înlocuite cu alte sisteme noi, moderne, pentru care MApN a demarat deja procedura de achiziție cu un cost estimat la circa 137 milioane de euro. HotNews.ro a detaliat cine sunt cei patru competitori înscriși în cursă și ce rachete propun.



