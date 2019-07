Care va fi influența românilor în noul Parlament European

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bărbatul a început să-şi injecteze venin de viperă în sânge şi susţine că acest ritual îl face mai tânăr şi mai sănătos, scrie The Guardian.

Moldova va trebui să se resemneze cu realitatea unui an de stagnare. Momentul este foarte rău căzut pentru toate țările asociate cu UE, ba chiar și pentru țările est-europene care sunt deja membre în UE.

Rămâne acum să se definitiveze împărțirea tuturor deputaților în comitete parlamentare, acelea fiind grupurile care fac proiectele de rezoluții și de legislați și unde de pildă deja Ramona Strugariu de la PLUS este membru în importanta Comisie pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE), unde acționa înainte Monica Macovei, cu care Ramona Strugariu a lucrat îndeaproape.

Lăsăm deocamdată cu totul deoparte postul de Comisar European la care România are dreptul, părăsit de Corina Crețu pentru a deveni europarlamentară socialistă. În locul său, a fost numit interimar Johannes Hahn, comisarul Austriei, după ce Jean-Claude Juncker a respins propunerea PSD de a-l numi pe Ioan Mircea Pașcu în locul lui Crețu.

14 la PPE: 10 PNL, 2 PMP, 2 UDMR; 10 la socialiști (S & D): PSD + cei doi ai lui Ponta; 8 la Renew Europe: PLUS/USR, Cioloș plus oamenii lui Barna.

Deocamdată, însă, realitatea este că un italian preia de la un alt italian și că acela e singurul post pe care se concentrează Italia. La fel cum, în afară de posturile mari luate de Franța-Germania-Belgia (Banca Centrală – Comisia - Consiliul), celelalte două sunt luate de mediteraneeni: Spania (șeful diplomației, Borrell, Înaltul Reprezentant) și Italia (Sassoli, președintele Parlamentului). Esticii, cum am mai spus aici, au fost cu totul lăsați pe dinafară, din vina lor exclusivă.

