Carmen Dan va ajunge la tribunal pentru violențele din 10 august

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Este apoi pe aceeași listă neagră ministrul Breaz, care nu are nicio legatură cu domeniul pe care îl păstorește. Nu văd la el pic de respect pentru cultură și oamenii care o servesc – actori, muzicieni etc. E penibil cînd incearcă să-și îndeplinească atribuțiile. E din alt film. Nu îl văd continuînd.Și-a făcut prea multi adversari în lumea artiștilor, intelectualilor.

Pe lista neagră este și Carmen Dan, care a atras toate criticile posibile – din partid, din ministerul pe care îl conduce (prost), din partea presei și a Opoziției. Pata cea mai neagră în cv-ul ei este ziua de 10 august și represaliile pe care le-a condus împotriva unor demonstranți pașnici. Destui din PSD îi cer capul pentru că ei cred că 10 august a fost momentul în care partidul a început să cadă în sondaje. Din cauza ei&Dragnea PSD a pierdut alegerile din 26 mai. Eu o văd în tribunal, judecată pentru ce a făcut atunci. Este singurul final posibil. Remanierea din guvern este prea puțin. Carmen Dan mai are defectul că deși a locuit în același bloc, la Videle, cu VV Dăncilă nu se înțeleg deloc. Să fie gelozie la mijloc, invidie, faptul că au un trecut comun? Habar nu am. Doar dacă nu se întîmplă o minune, Carmen Dan nu va fi mătrășită.

Lista neagră începe cu Eugen Orlando Teodorovici, playboy-ul pesedist de serviciu. A fost liberal convins șase ani, dar a trecut de la PNL la PSD pentru că vîna funcții. Scapă de data asta de remaniere pentru că a obținut un post înalt în PSD, post care îl pune la adăpost. Lumea din Sala Palatului a înțeles că este omul cu banul și l-a votat. Dacă i s-ar măsura performanța ar trebui trimis rapid acasă. Are vina de a fi dat peste cap economia. A băgat-o în vrie și s-ar putea chiar să dăm de dracul pentru mulți ani.

Așa încît va fi destul de drastică și nimeni nu va zice nici pîs. De ce? Foarte simplu. Mandatul lui VV Dăncilă de lider PSD va fi foarte scurt. Din iulie pînă în decembrie 2019. Va fi înlăturată din poziția de lider PSD, apoi își va pierde și poziția de premier. Cine să-și mai bată capul cu respectivul scos pe tușă? Mai bine stă chitit după ușă și la anul, după congres, îl scoate la lumină. Se poate da atunci drept disident, persecutat, înlăturat pe nedrept după marile servicii aduse PSD-ului. Răsplata va fi un nou fotoliu de ministru sau un nou mandat de parlamentar. Nu va fi prea ușor pentru că PSD va avea, după alegeri, cel mult 1/2 din ce are azi în Parlament. Aia epurare! PSD a căzut între decembrie 2016 și mai 2019 de la 46% la 23%. Așa că stă cuminte pe tușă măcar toamna asta și nu se înhăitează cu gașca efemeră a d-nei VV Dăncilă pentru ca n-are zile multe la vîrful partidului. Cam așa meditează unul din carieriștii versați, din ariviștii de neînlăturat ai PSD.

Bancul se numește reevaluare. Un proces prin care zisa VV Dăncilă va lua la puricat ce au făcut miniștrii în acest an. Nu o va face personal pentru că nu se pricepe, are cîțiva oameni în spatele ușilor închise care vor face treaba murdară. Apoi, ea va purcede la o așa-zisă remaniere… care, de fapt, este epurare. Tema numărul unu pe agendă este înlăturarea persoanelor pe care nu le agrează. Vor fi trimiși la plimbare fidelii prea încăpățînați ai lui Liviu Dragnea, anume cei care nu s-au grăbit să treacă în tabăra ei cu arme și bagaje. VV Dăncilă vrea toată puterea, nu e pasionată numai de coafuri, rochii de firmă și pantofi cu toc cui.

