Carmen Dimitriu: În Găgăuzia au început să înțeleagă că limba română este un pașaport pentru Europa

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Cum creierul percepe timpul depinde de aşteptări. Creierul poate reprezenta probabilitatea că ceva (anume) va avea loc. Fiecare gând are mai multe „orizonturi”. Spre exemplu, orizonturile se află la sfârşitul fiecărei silabe, la sfârşitul fiecărui...

Game of Thrones este serialul superlativelor: cel mai scump, cel mai vizionat, cel mai piratat, cel mai premiat. Începând din această dimineață, ultimul sezon este disponibil și pentru publicul din România. Pe platforma HBO GO a fost publicat online primul episod din sezonul...

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

„La o lecție îi întrebam ce limbi vorbesc ei și un tânăr mi-a spus că a făcut limba moldovenească la școală. Eu l-am corectat, am spus: „limba română”. Și atunci, foarte revoltat, m-a întrebat de ce spun limba română. Atunci i-am spus: „Tu spune-i cum vrei, dar eu predau limba română, asta predau eu”. Am trecut peste, a devenit cel mai bun prieten al meu. Nu lipsește niciodată și chiar a progresat foarte bine. El învață limba română și asta este important pentru mine”, afirmă Carmen Dimitriu. https://radiochisinau.md/

„Vorbesc cu ei și în românește și puțin în rusă, din ce știu. Important e să fii amabil și atunci oamenii își vor răspunde la fel. Locuitorii Comratului sunt oamenii de treabă. Șoferul, care e pe autobuzul ce vine de la cămin spre universitate, mă cunoaște. Înainte îmi răspundea numai în rusă. Acum, dacă vede că am pornit pe jos, oprește și îmi vorbește românește și mă poftește să urc. În piață mă cunosc toate femeile. Zilele trecute, treceam așa prin piață, o bătrână mi-a spus chiar în românește, cei mai în vârstă știu mai bine, „Hai, nu treceți așa, cumpărați ceva și de la mine, măcar o ceapă!”. Bine nu s-a exprimat chiar așa de corect, avea și accent. E o comunitate mică, oamenii încep să te cunoască. Sunt așa de fericită prin magazin: „Doamna Carmen!”, pentru că aici nu se spune pe numele mare. Încearcă să mă întrebe în limba română sau să dacă e corect așa”. Deși s-a ciocnit și cu unele prejudecăți și a fost întrebată de ce predă limba română și nu moldovenească, Carmen Dimitriu spune că a reușit să treacă peste aceste situații.

„Cred că e o conștientizare a oamenilor. Eu am contribuit puțin: să-i fac pe toți să le placă și să vină cu drag la cursurile mele. Probabil, pe plan social există o conștientizare că le trebuie limba română. Dacă nu ar considera că învață ceva, nu ar veni. Mă bucur că descoperă o cale de comunicare, practic limba română este un pașaport pentru Europa și din ce în ce mai mult, și adulți și tinerii își dau seama de acest lucru” Oamenii care o cunosc pe profesoara de română Carmen Dimitriu încearcă să-i vorbească în română când o întâlnesc. De multe ori în afara cursurilor, o opresc și o întreabă cum este corect să spună în română un cuvânt sau altul.

„Am și studenți externi: cetățeni ai orașului Comrat și din împrejurimi, care după serviciu vin să învețe. Am și cursanți de la instituții: de la situații de urgență, de la Curtea de Apel, de la Judecătorie, vine chiar și un tâmplar Fiodor, care este cel mai fervent și nu lipsește niciodată de la cursuri. Este cel mai fervent și asta mă impresionează. De curând au venit și niște elevi de clasa a X-a cu predare în limba rusă. Mi-a plăcut atât de mult entuziasmul lor, încât i-am primit și pe ei. Am o grupă de externi care lucrează în cele mai diverse domenii: antreprenori, juriști, o vânzătoare la magazin, un lucrător la autoservice. M-au rugat să le organizez și o excursie în România, pentru că le-am prezentat Brașovul, Sibiul și sunt foarte interesați. Le-am spus că dacă vor o excursie vor trebui să vorbească doar românește, și mi-au promis că se vor strădui să vorbească doar românește”. Lector de limbă română la Facultatea de Cultură Națională de la Universitatea de Stat din Comrat, crede că interesul sporit pentru limba română se datorează conștientizării sociale. În opinia ei, tot mai mulți locuitori din regiune înțeleg că limba română este un pașaport pentru Europa.

„Ei vin foarte motivați să învețe limba română. Îi fac să înțeleagă că ceea ce le spun eu nu are nicio legătură cu politica. Îi învăț limba și valorile care stau la baza civilizației românești. Încerc să o fac cât mai sincer, să-i atrag, să le placă. Sunt fascinați. Cam o dată la două săptămâni le fac prezentarea orașelor românești și sunt fascinați de frumusețea țării noastre. Sunt fascinați și de limbă”, spune Carmen Dimitriu. Profesoara spune că are peste 150 de cursanți care vin la orele ei să învețe limba română. Pe lângă studenții și funcționarii de la Universitatea de Stat din Comrat, la cursurile de limba română sunt și locuitorii din regiune și angajații instituțiilor de stat.

