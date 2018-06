Cât costă vacanță la Vadul lui Vodă. E mult mai ieftin să mergi la mare

Cele mai mici preţuri le găsim tot aici, la pensiunile sovietice – acele căsuţe de lemn, paturi cu plasă şi albituri din anii 90, cu 40 de lei pentru o noapte



Nisipul de pe plajă este amestecat cu coji de seminţe de floarea-soarelui, mucuri de ţigară, resturi de mâncare, doar un singur WC şi mulţi tineri mahmuri, al căror limbaj şi comportament sperie copiii şi persoanele în etate. Acesta este peisajul de vacanţă de la Vadul lui Vodă. Dacă vă pare insipid, am putea adăuga aici nişte pensiuni de lux, în care o noapte petrecută ar putea ajunge la 2000 de lei. În aceste condiţii, destinaţiile de vacanţă pentru moldoveni rămân pensiunile de pe malul Mării Negre, în pofida incertitudinilor din Ucraina.

În zilele de weekend, pe la ora 9.30, plaja este aproape pustie, la o terasă, câţiva tineri în stare de ebrietate îşi sting setea cu votcă, înjurând de mama focului. La câţiva metri, un grup de băieţi se antrenează pentru un meci de fotbal. Două fetiţe, de trei şi cinci ani, se zbenguie în nisipul deja fierbinte, fericite că părinţii lor le-au cumpărat îngheţată şi le-au promis că, dacă vor fi cuminţi, vor merge şi la caruselul din preajmă, care costă 30 de lei.Magenta Consulting a realizat un studiu despre periodicitatea în care locuitorii Republica Moldova merg în vacanţă şi destinaţiile lor turistice din ultimii trei ani. Datele au fost colectate prin intermediul cercetării periodice Magenta National Screening, efectuată pe un eşantion de 1400 respondenţi în 24 de localităţi urbane ale republicii. Principala destinaţie a moldovenilor rămân staţiunile din Ucraina, vizitate de 63% dintre respondenţi, în timp ce 32% au mers în România.





Indignaţi de comportamentul tinerilor care chefuiesc de dimineaţă, un grup de persoane trecute de a doua tinereţe fac sport pe un teren amenajat şi glumesc. „Intrarea costă 3 lei, la sfârşit, vă cântărim... Celui care a slăbit îi întorc banii, iar cel care a rămas cu aceleaşi kg mai dă 3 lei", glumeşte nea Ion, un pensionar cu pălărie şi dinţii auriţi, discutând cu colegele sale. Un alt bărbat care se bronzează mai la umbră, văzându-i pe tinerii chercheliţi, zice oftând: „Degeaba sunt tineri dacă îşi beau mintea şi se poartă ca nişte golani. Din ăştia ajung să ne conducă ţara, bine că nu voi apuca acele zile", se consolează bătrânul.

La câţiva metri, o familie din patru persoane savurează câte o tartină şi nişte compot adus de acasă. Mănâncă şi tac, peste câteva minute, bărbatul zice: „Ce bine că am luat mâncare de acasă, la preţurile astea de aici, doar unul din noi s-ar fi săturat". La care femeia dă din cap şi zice: „Îngheţată mai ieftină de 5 lei nu am văzut, iar o zeamă la barurile astea costă 40 de lei. Au înnebunit moldovenii", remarcă aceasta.

Deşi Centrul Municipal de Sănătate Publică, în urma probelor colectate, a avertizat de nenumărate ori că pe plajă şi în apele râului Nistru a fost depistat vibrionul cholerae NON 01 şi că scăldatul în lacurile poluate cu microorganisme prezintă riscul de a contracta maladii infecţioase, cum ar fi hepatita virală „A", meningita seroasă, boli diareice acute, boli de piele etc., oamenii ignoră acest lucru.

Cazarea în unele pensiuni ajunge la 2000 de lei

Începând cu 1 mai 2015, salariul minim în sectorul real al economiei R. Moldova este de 1900 de lei, în timp ce o noapte petrecută într-o „VIP pensiune" de la Vadul lui Vodă ajunge la 80 de euro. „Sunt camere de lux, dotate cu wi-fi, climatizoare, cablu TV, mobilă bună şi o deservire de calitate", se justifică administratoarea Natalia într-o română stâlcită. Întrebată despre clienţi, femeia ne comunică faptul că aceştia sunt de obicei străini.

Cele mai ieftine preţuri le găsim la pensiunile sovietice, acele căsuţe de lemn, paturi cu plasă şi albituri din anii 90. Într-o asemenea pensiune, pentru o noapte, o persoană trebuie să achite 40 de lei. Administratoarea pensiunii ne spune că au destui clienţi în această vară, de obicei, elevi şi studenţi care sărbătoresc încheierea anului de studii.

„Mi-e totuna unde pun capul după un chef cu prietenii mei. Condiţii am acasă, aici ne distrăm pe bani puţini şi la aer curat", spune Dorin, un tânăr de 20 de ani pe chipul căruia se vede că a dormit doar câteva ore. Pensiunile dotate cu bazin, saună, teren de joacă pentru copii şi alte comodităţi sunt mai scumpe. Preţul unei căsuţe pentru două persoane pentru o noapte începe de la 300–400 de lei.

Vacanţa la mare costă mai ieftin decât la Vadul lui Vodă

Deşi conflictul din estul Ucrainei a speriat moldovenii, în 2014, plajele fiind mai mult pustii, preţurile de acolo sunt destul de convenabile. De exemplu, în regiunea Kurortnoie, o zi la o pensiune cu condiţii decente costă 60 de grivne, echivalentul a 50 de lei. „Vom merge şi în acest an în Ucraina. Acolo e linişte, sunt puţine persoane, marea şi plaja sunt curate şi, în plus, serviciile sunt ieftine. Suntem patru persoane în familie. Anul trecut, am mers cu 3500 de grivne, ne-au ajuns pentru cazare şi alimentaţie. În anul acesta, grivna s-a ieftinit şi, ca rezultat, vom cheltui şi mai puţin, deoarece preţurile la pensiunea în care mergem au rămas aceleaşi", ne spune Irina Crudu din Cojuşna.Igor Ciobanu, şofer pe ruta Chişinău–Kurortnoie, ne spune că are puţini pasageri din cauza conflictului din estul Ucrainei. „În comparaţie cu anul trecut, vara aceasta, sunt mai mulţi pasageri care merg la mare. Anul trecut erau foarte puţini. Nu am avut niciun incident, doar că drumurile sunt foarte proaste şi, pentru a ajunge la destinaţie, trebuie să mergem mai multe ore ca de obicei", adaugă acesta.

Sunt şi moldoveni care preferă vacanţe exotice de mii de euro

Suntem cea mai săracă ţară din Europa, însă, când vine vorba de vacanţă, alegem destinaţii exotice, chiar dacă pentru o asemenea călătorie trebuie să ne împrumutăm la bănci pentru următorii ani. Cele mai preferate sunt insulele Bali, Maldive, Tenerife şi Republica Dominicană. Preţurile pentru aceste destinaţii pornesc de la 1500 de euro. „Întotdeauna mi-am dorit o lună de miere pe insulele Bali, iar iubitul meu îmi va îndeplini această dorinţă peste câteva zile", ne mărturiseşte Cristina din Chişinău.

Criza din ultimele luni şi fluctuaţia valutară de pe piaţă nu împiedică moldovenii să-şi petreacă vacanţa în Antalia, unii chiar contractează în acest scop credite. „Am promis copiilor şi soţiei mele că vom merge la mare în Turcia. Deşi salariul este mic, am fost nevoit să iau un credit. Ştiu că sună ciudat, mai ales în contextul din ţară, dar nu vreau să-mi dezamăgesc copiii", explică Alexandru Ceban din Chişinău.

Analizând preţurile, condiţiile şi posibilităţile moldovenilor cu un salariu mediu, cea mai scumpă vacanţă, în afară de destinaţiile exotice, este cea petrecută la Vadul lui Vodă.

Sursa: jurnal.md