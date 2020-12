Cât de legitim mai este votul cetățenilor din regiunea transnistreană: Între garanții constituționale și acte penale

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

„Oamenii nu sunt informați. Noi am avut un număr de câteva mii onectați la R. Moldova și veneau din proprie inițiativă, dar acum e clar. Oamenii sunt aduși cu curse speciale. Ei nu sunt informați, ei nu au participat la campania electorală. Lor li se plătește și li se spune cu cine să voteze. E vorba de fraudarea votului în cazul dat sau viciere de rezultat”, concluzionat analistul.

Am stat de vorbă cu mai mulți analiști pentru a afla părerea lor despre cum ar trebui să ne raportăm mai bine la această problemă tot mai aprinsă în ultima vreme.

„Nu am avut incidente aici. Totul a fost liniștit. Procedura merge normal. Numărul alegătorilor este mult mai mare în comparație cu primul tur de 1 noiembrie", a declarat președintele secției de votare, Silvia Belibova, pentru Euronews.

„Toată lumea are dreptul să voteze. Poate că cineva este deranjat de acest lucru și nu este de acord cu alegerea lor [alegătorii transnistreni]", a spus Furculiță.

„Nu vrem ca cei din stânga Nistrului să ne fure viitorul. Am venit aici să oprim aceste ilegalități", a declarat economistul și veteranul Războiului de pe Nistru din 1992, Valentin.

„Li se dau câte 400 de ruble transnistrene. Șoferului care îi transportă i se oferă 250 de ruble pentru fiecare călătorie. Soțului meu, șofer, i s-a oferit 250 de ruble pentru că are opt locuri pentru transportul oamenilor", a spus o femeie, Ana, în vârstă de 50 de ani.

Cu toate acestea, în ajunul primului tur al alegerilor prezidențiale, administrația secesionistă de la Tiraspol a anunțat că va ridica restricțiile de circulație, fapt ce a alimentat și mai mult speculațiile despre anumite înțelegeri pe sub masă cu autoritățile de la Chișinău și cu principalul partid de la putere, cel al socialiștilor.

Articolul 38 din Constituția Republicii Moldova garantează dreptul la vot în mod egal pentru toții cetățenii săi, inclusiv pentru cei din regiunea separatistă transnistreană, despărțită și aflată sub controlul regimului separatist de la Tiraspol de aproape trei decenii.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

