Cât de nocive sunt țigările electronice

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale atenționează fumătorii în legătură cu promovarea pe piața din Republica Moldova a produselor din tutunul care nu arde, cu încălzire electrică iQOS (Electrically Heated Tobacco Product – EHTR), fabricate de către compania „Philip Morris Manufacturing & Tehnology”. Potrivit unui comunicat de presă, acestea sunt dăunătoare și prezintă pericol pentru sănătate și viață, transmite IPN.



În comunicat se spune că dispozitivul iQOS în procesul încălzirii produce vapori ce conțin nicotină și gudron, dăunătoare sănătății. Aceste produse mai conțin aditivi non-tutun, care provoacă dependență față de produsele din tutun, precum și față de alte substanțe chimice, care se conțin în tutun și aditivii adăugați. Nu există dovezi care să demonstreze că produsele date sunt mai puțin dăunătoare decât țigările obișnuite și că utilizarea lor prezintă un risc redus pentru sănătatea consumatorilor.

Rezultatele investigațiilor de laborator realizate în perioada 2016- 2018 privind aerosolul generat în regimul de fumat, constată conținutul în emisiile acestora a nicotinei la nivel de 0,47-0,49 mg per unitate, gudron – 4,3-5,3 mg per unitate și monoxidului de carbon – 0,2 mg per unitate. Spre comparație, în alte mărci de țigarete obișnuite cu filtru, conținutul de nicotină variază la nivelul de 0,01-0,9 mg per bucată, gudron – 0,5-10 mg per bucată și monoxidul de carbon – 0,5-10,0 mg per bucată.





Sursa: ipn.md