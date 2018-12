Cât de real este un «anschluss» rusesc împotriva Bielorusiei?

Publicația belarusă «Наша Нiва» a publica o informație care confirmă degradarea continuă a relației dintre Minsk și Kremlin. Tensiunile dintre președintele Bielorusiei Alexandru Lukașenko și liderul de la Kremlin sunt tot mai frecvente și nu mai pot fi ținute sub preș.

Publicația «Наша Нiва» face referire la două surse independente care confirmă că zilele trecute Alexandru Lukașenko a convocat o ședință închisă cu oficiali de cel mai înalt rang, subiectul fiind intențiile Rusiei de „incorporare a Bielorusiei”. "Ce să facem în condițiile presiunilor crescânde ale Federației Ruse?"- a întrebat Lukașenko. Potrivit sursei Președintele belorus a cerut celor prezenți să "apere independența țării până la ultima suflare”.

Potrivit publicației «Наша Нiва», președintele Lukașenko pentru prima data a pus problema combaterii propagandei rusești. Lukașenko a cerut persoanelor responsabile să fie cu ochii pe ”câmpul informațional”, menționând că „Rusia a fost atenționată asupra acestei probleme”.

Regimul de la Minsk este unul dintre cele mai închise regimuri din Europa. Cazurile de „scurgeri de informații” sunt destul de rare dacă nu chiar inexistente. În cazul de față, nu trebuie exclusă ipoteza că sifonarea acestor informații este una deliberată, fiind făcută chiar la inițiativa lui Lukașenko, pentru a transmite un mesaj clar Kremlinului că Minskul nu va accepta un eventual «anschluss» al Bielorusiei.

La 14 decembrie Alexandru Lukașenko, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Minsk, transmitea Rusiei același mesaj: „Dacă ei [Rusia] vor să ne împartă în bucăți și să ne incorporeze in Rusia, așa ceva nu va avea loc niciodată! Dacă acțiunile Rusiei sunt ghidate de o asemenea logică, acesta dăunează însuși Rusiei. Pentru noi suveranitatea este o chestiune sfântă”.

Președintele belorus a acuzat deschis vecunul din est: „Rusia, vorbind de o „integrare profundă” de fapt are în vedere incorporare a Bielorusiei în componența sa”. În ultimii ani Rusia poartă un adevărat război economic împotriva Bielorusiei”. Potrivit lui Alexandru Lukașenko: „Minskul a pierdut doar in 2019 peste 300 milioane dolari, grație „manevrelor fiscale” rusești, iar pentru ultimii șase ani pierderile se cifrează la suma de 10 miliarde dolari”.

In cadrul întrunirii de la Minsk a Uniunii Eurasiatice, Alexandru Lukașenko l-a atac deschis, în fața presei pe Vladimir Putin acuzându-l de „promovarea unor politici discriminatorii în domeniul energetic”.

Imediat după această declarație a liderului de la Minsk a urmat reacția premierului rus Dmitri Medvedev. În cadrul ședinței de la Brest a consiliului de miniștri al Uniunii interstatale Rusia-Belorusia, Medvedev a propus Belorusie să renunțe la suveranitate în schimbul sprijinul economic. Premierul Medvedev a propus Belorusei să renunțe la suveranitatea politică ți economică: să creeze un centru unic de emisie monetară, un serviciu vamal unic, unui sistem judecătoresc unic și să promoveze politici fiscale unice.

Potrivit analistului politic belorus Andrei Eliseev: „acutizarea de relații ruso-belorusă pe final de an sunt frecvente, deoarece, la finele fiecărui an calendaristic urmează a fi reînnoite contractele anuale în domeniul energetic, prin urmare sfârșitul de an este perioada finală a negocierilor bilaterale”.

Departamentul analiza TIMPUL