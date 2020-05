Cât mai rezistă alianța PDM/PSRM? Un lider democrat îl ATACĂ pe ministrul agrictulturii din Guvernul Chicu

„Este clar că suntem neputincioși în fața situațiilor de risc care ne afectează, dar ca minister, să supraveghezi modul cum decurg lucrurile pe domeniul gestionării banilor și ca aceștia să ajungă cât mai repede la fermieri, eu cred că suntem datori s-o facem! Ca exemplu, în anii 2018-2019 la această perioadă demult erau stinse și datoriile, dar și achitate subvențiile pentru anul în curs depuse către această perioadă. Înțeleg perioada în care suntem - criza pandemică, aflarea în izolare, dar și situația fermierilor nu poate fi ignorată! În condițiile unui management nu atât de defectuos, lucrurile erau demult clarificate, iar subvențiile venite la timp, atenuau situația. Am lăsat la AIPA un sistem electronic, capabil să examinezi cereri de subvenționare, chiar și de la domiciliu, dar, din păcate, și un management, incapabil, să gestioneze tot atât de bine procesele”, a menționat el.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Liber 8 Mai 2020, ora: 14:27

Daca esti in cautare de nume de baieti la moda in 2020, acest articol este pentru tine. Vei afla care sunt numele de baieti la moda in 2020, in diverse tari ale lumii.