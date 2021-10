CÂT NOROC ai în viaţă, în funcţie de ZIUA săptămânii în care te-ai născut

Specialiștii discută foarte des despre acest subiect, fiind un subiect controversat, are foarte multe ferestre care la final se leagă cap la cap.

În numerologie, ziua în care ne-am născut este perfect legată de destinul nostru și de cât de norocoși suntem în funcție de această zi.

Luni. Ziua de luni este guvernata de Soare. Persoanele nascute in aceasta zi sunt punctuali, sensibili, seriosi, generosi, autoritari, binevoitori. Datorita respectului pe care il ofera si al educatiei de care dau dovada, persoanele nascute luni desi pretind ca iti spun totul in fata atunci cand este cazul nu te vor jigni prin spusele lor.

Marti. Ziua de marti este guvernata de Mercur. Persoanele care s-au nascut in aceasta zi, in ciuda superstitiei care predomina in jurul acestei zile, sunt cele mai norocoase. Cei nascuti marti sunt persoane active, vesele, pozitive, ambitioase, schimbatoare, suspicioase.

Miercuri. Ziua de miercuri este guvernata de Luna. Persoanele care sunt nascute in acesta zi dau dovata de incredere, hotarare, introvertire, rabdare. Aceste persoane se pot cu usurinta sacrifica pentru binele celor din jur fara vreun interes personal, fara sa ceara niciodata ceva in schimb.

Joi. Ziua de joi este guvernata de Marte. Cei nascuti in aceasta zi se pot numi ghinionisti. Este ziua tuturor ghinioanelor. Au probleme si in relatiile de cuplu, trecand cu usurinta de la o relatie la alta, fara stabilitate. Sunt romantici, sensibili, sociabili si independenti.

Vineri. Ziua de vineri este guvernata de Jupiter. Cei nascuti in aceasta zi sunt foarte disciplinati, muncitori, iubitori, norocul este la el acasa, au foarte mult magnetism, parca atrag binele de partea lor, viata lor indreptandu-se mereu intr-o directie buna indiferent de cumpenele de care se lovesc pe parcurs.