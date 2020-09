Câtă carne mâncau pe zi unii români din vechime

- Dar după revoluţie, am început să mâncăm mai bine? Daniela Ulieriu: După ‘89, am asistat la un alt fenomen aproape la fel de grav: ofensiva fast-food-ului şi a junk food-ului, cu efecte nocive asupra gustului şi sănătăţii. Preocuparea pentru ce mâncăm şi, nu în ultimul rând, pentru cum mâncăm a fost o constantă a elitelor intelectuale, care, pe vremuri, au văzut o datorie publică în educarea gustului şi manierelor concetăţenilor. Exact acelasi lucru încearcă să-l facă acum Asociaţia pentru restaurarea Gastronomiei Române, al cărui preşedinte, Alexandru Consulea, face eforturi susţinute în acest sens. Cartea Trei secole de gastronomie…, care e o carte de restituiri istorice, se înscrie şi ea în proiectul Asociaţiei

