Câtă carne mâncau pe zi unii români din vechime

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat într-un interviu preluat de presa rusă că Vladimir Putin are planuri să anexeze Georgia, Armenia, Moldova, Belarus, și o mare parte din Ucraina până în 2024, arată stirileprotv.ro. Saakashvili susține...

Presedintele Igor Dodon a vorbit în cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, despre vizita sa in SUA, unde a participat la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite.

Doresc sa clarific o serie de comunicate de presa cu conținut fals, circulate săptămâna trecută, cu scopul de a induce in eroare opinia publică cu referire la achiziționarea in 2011 a societății Danube Logistics SRL de către Danube Logistics Holding BV, dar si a altor...

- Dar după revoluţie, am început să mâncăm mai bine? Daniela Ulieriu: După ‘89, am asistat la un alt fenomen aproape la fel de grav: ofensiva fast-food-ului şi a junk food-ului, cu efecte nocive asupra gustului şi sănătăţii. Preocuparea pentru ce mâncăm şi, nu în ultimul rând, pentru cum mâncăm a fost o constantă a elitelor intelectuale, care, pe vremuri, au văzut o datorie publică în educarea gustului şi manierelor concetăţenilor. Exact acelasi lucru încearcă să-l facă acum Asociaţia pentru restaurarea Gastronomiei Române, al cărui preşedinte, Alexandru Consulea, face eforturi susţinute în acest sens. Cartea Trei secole de gastronomie…, care e o carte de restituiri istorice, se înscrie şi ea în proiectul Asociaţiei

- Se consuma multă carne în trecut? Ce fel de carne? Cine avea acces la carne? Doina Popescu: Se postea sever, iar între posturi se mânca pantagruelic. Un cercetător român stabilit la Paris, Matei Cazacu, a calculat raţiile de care se bucurau solii munteni pe la 1594. Pentru consumul zilnic personal, un sol primea: un kilogram şi jumătate de carne de porc sau de vită. În plus, carne de găină, peşte, raci, fructe, pâine şi doi litri de vin. În unele zile, meniul era suplimentat cu carne de gâscă, orez, varză, slănină, rachiu, bragă şi mied (băutură din apă şi miere fermentată). Să nu ne mirăm prea mult însă. Era epoca europeană a marilor mâncăi de carne.

”Spune-mi ce mănânci astăzi, ca să îţi spun ce mâncau strămoşii tăi”. Dacă predicţiile dumneavoastră sunt conforme cu realitatea de acum 3 secole, de exemplu, puteţi afla din cartea care descrie 300 de ani de lifestyle românesc şi artă culinară ”Trei secole de gastronomie românească. De la muhalebiu şi schembea la volovan şi galantină”, editura Paralela 45. Am stat de vorbă cu autoarele ei Daniela Ulieriu şi Doina Popescu despre cum era construit meniul strămoşilor noştri, cum a distrus comunismul gastronomia românească şi cum putem salva arta culinară autentică în epoca fast-food. Poftă bună!

