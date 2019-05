Câte miliarde are Putin? Spionii americani vor fi însărcinați să afle cu exactitate

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, susține că dacă se va produce o alianță între blocul ACUM și PSRM și structurile de forță, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite că va ieși în stradă....

Interlopul Grigore Caramalac deține cote în toate afacerile pe care le are sau la care participă în Moldova Andrei Tranga. Cei doi se cunosc din anii 1990 și sunt prieteni. Mai mult, legătura dintre Tranga și Caramalac, zis Bulgaru, este consfințită și în denumirea...

Papa Francisc sosește, vineri, în România, pentru o vizită istorică între 31 mai şi 2 iunie. Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară...

Maxim Freidson vorbește despre modul în care Putin a oferit portul Lomonosov banditilor din Petersburg. Era o parte a bazei navale militare, unde nu exista vamă și niciun fel de control. Evident ca aceasta a contribuit la cresterea fluxului de contrabandă, inclusiv cu droguri. Cartelul columbian de cocaină Cali a găsit astfel acces pe piața rusă. A început cu mici loturi care au fost livrate sub forma unor pachete de creveți congelați și, ulterior, s-au gândit să cumpere submarine sovietice, care puteau naviga sub acoperirea unor nave de cercetare oceanografică. Acestia au fost primii pași, dar mai târziu, „odată cu venirea lui Putin la putere, traficul de cocaină a fost deplin naționalizat”, sustine Freidson, comentând scandalul privind cocaina de la Ambasada Rusiei din Argentina.

„Banditii obtineau de la Putin protectia primariei și toate tipurile de asistență, inclusiv permise, licențe, autorizatii etc.

În 2014, președintele Fundației pentru Drepturile Omului, Garry Kasparov, a declarat că averea lui Putin a fost ascunsa în mod inteligent în străinătate și va fi extrem de greu sa fie descoperita. iar în 2015, omul de afaceri Maxim Freidson, care a dat în judecată Gazprom, a dezvlauit originea averii lui Vladimir Putin, care îsi are radacinile din uniunea cu grupărire criminale ruse de la începutul anilor 1990.

În 2017, William Browder, în cadrul unei audieri in cadrul Comitetului Senatului SUA, a declarat că Vladimir Putin este cel mai bogat om din lume cu o avere de 200 de miliarde de dolari.

În 2012, Belkovski a sugerat că averea lui Putin a crescut la 70 de miliarde de dolari. În același an, Boris Nemtov, care a fost ulterior asasinat lângă zidurile Kremlinului, a publicat un raport intitulat ”Viața unui sclav la galere”, în care sustina că Putin deține 20 de palate și vile, 43 de avioane, diverse iahturi și o colecție de ceasuri de lux.

În 2007, Stanislav Belkovski a estimat bogăția președintelui rus la 40 de miliarde de dolari. Potrivit estimărilor sale, Putin controlat în secret 37% din Surgutneftegaz, 4,5% din Gazprom și cel puțin 75% din compania Gunvor, care oficial era detinuat de amicul sau Ghenadi Timcenko. O investigație a CIA, citata de The Times, a confirmat această concluzie.

În martie 2019, după ce a adunat toate informatiile despre averea lui Putin, proiectul Polygraph a reamintit că, conform declarației oficiale, președintele rus câștigă în medie 112.000 de dolari pe an, iar în cele 13 conturi bancare în 2018 avea 241.000 de dolari. În același timp, pe mâna secretarului său de presă, Dmitri Peskov, a fost descoperit un ceas de 600.000 de dolari.

