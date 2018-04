Câteva fructe pe care mai puțini le cunosc, dar forte bogate în vitamina C

Datorită climatului în care trăim, cel temperat continental, avem la dispoziţia noastră anumite fructe cu un conţinut mai mare sau mai mic de vitamina C.



Cu toţii cunoaştem variantele autohtone, cum ar fi măceşele, merele, căpşunile, coacăzele sau afinele. Desigur, climatul mediteraneean este, totuşi, la îndemâna noastră, şi ne mai pune la dispoziţie şi alte fructe precum citricele, pentru a ne completa necesarul zilnic de vitamina C, dar şi pentru a ne diversifica puţin dieta.

Pe de altă parte, fructe mai puţin cunoscute nouă, care vin din ţări exotice, de la un climat tropical sau chiar ecuatorial, încep să aibă adepţi şi în alte colţuri ale lumii. Nu trebuie să fii neapărat un bun cunoscător al acestora ca să realizezi ce “comori nutriţionale” ascund.





Citeşte mai departe ca să descoperi 3 fructe exotice mai puţin cunoscute, însă cu un conţinut de vitamina C mai ridicat de fructele cu care ne-am obişnuit încă de mici copii.

Black Sapote

Ştiai că acest fruct exotic, originar din America Centrală, are gust de budincă cu ciocolată şi are de 4 ori mai multă vitamina C decât o portocală? Dacă eşti un împătimit al ciocolatei, te vei bucura să afli că acest fruct arată şi are gust de ciocolată, însă are foarte puţine grăsimi. Este ca o ciocolată după care nu te îngraşi şi mai are şi un conţinut ridicat de vitamina C pentru sănătatea ta.



Guava

Guava, un alt fruct exotic de care poate nu ai auzit, originar tot din America Centrală, oferă 380% din necesarul zilnic de vitamina C. De asemenea, acesta conţine doar 1 gram de grăsimi şi nu are colesterol. Este indicat în diverse maladii ale secolului XXI datorită aspectelor nutriţionale. Guava este considerat un super fruct, din aceste puncte de vedere.



Camu camu

Originar din America de Sud, camu camu este o sursă naturală de vitamina C (acoperă 790% din necesarul zilnic), este bogat în antioxidanţi şi are foarte puţine calorii, pentru cei care vor să aibă o siluetă suplă. Alternativa Centricor Datorită faptului că vitamina C este un nutrient cheie, e important să ne asigurăm un aport suficient pentru funcţionarea optimă a organismului nostru.

Sursa: adevarul.ro