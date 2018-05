Câteva rute de microbuz și autobuz își modifică itinerarele

Primăria municipiului Chişinău informează că începând cu data de 21 mai se modifică parțial, itinerarul a două rute de autobuz, iar din 1 iunie și a rutelor nr. 113 și 137 de microbuz.

Astfel, noile trasee se stabilesc după cum urmează:

Autobuze



Ruta nr. 47

Se prelungește itinerarul rutei municipale de autobuz în raza com. Ciorescu de pe str. Alexandru cel Bun pe str. C. Negruzzi până la str. Basistîi și se stabilește stația terminus pe terenul de virare de la intersecția străzilor C. Negruzzi și Basistîi.





Ruta nr. 48

Tur: de pe traseul Chișinău - Criuleni cu intrare în com. Ciorescu pe str. Alexandru cel Bun, str. C. Negruzzi cu ieșire la traseul Chișinău - Criuleni și în continuare pe traseul stabilit;

Retur: de pe traseul Chișinău - Criuleni cu intrare în com. Ciorescu pe str. Alexandru cel Bun, str. C. Negruzzi cu ieșire la traseul Chișinău - Criuleni și în continuare pe traseul stabilit.

Microbuze

Se modifică, începând cu 1 iunie a.c., itinerarul rutelor municipale de microbuz după cum urmează:

Ruta nr. 113



Tur: de pe str. Burebista pe str. Independenței, bd. Cuza-Vodă, str. Grenoble, Drumul Băcioiului;

Retur: de pe Drumul Băcioiului pe str. Grenoble, bd. Cuza-Vodă, str. Burebista și în continuare pe traseul stabilit.

Ruta nr. 137



Tur: de pe str. Ismail pe str. Avraam Iancu, str. Tighina, str. Bălăbănescu;

Retur: de pe Ismail pe str. Avraam Iancu, str. Tighina, str. Bălăbănescu și în continuare pe traseul stabilit.

TIMPUL.MD