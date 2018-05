Câteva sfaturi practice despre cum să slăbești fără să ții dietă

Slăbitul este un proces lung şi laborios, care necesită resurse multe şi voinţă pe măsură, motiv pentru care este, în cazul multora dintre noi este un eşec încă din start. Dar cum a fi ca, în loc de o cură drastică de slăbire să faci mici schimbări în viaţa ta, care vor duce la o scădere sănătoasă şi constantă în greutate? Iată 5 sfaturi practice, care te vor ajuta să slăbeşti fără să ţii dietă:

Cronometrează-ţi mesele

Impune-ţi un timp de cel puţin jumătate de oră pentru a mânca, mestecă pe îndelete, simte textura mâncării, încearcă să distingi aromele şi transformă masa într-un adevărat ritual. Mâncatul pe fugă este cel mai mare inamic al siluetei, pentru că, din cauza faptului că organismul are nevoie de cel puţin 20 de minute până când creierul receptează semnalul că te-ai săturat şi de cele mai multe ori ajungi să te supraalimentezi, deşi ai stomacul plin.

Dormi suficient

O oră în plus de somn pe noapte ar putea ajuta o persoană să scadă în greutate 14 kilograme într-un an, conform unui studiu recent, realizat la Universitatea din Michigan, care a avut ca subiecţi care consumau o medie de 2.500 de calorii pe zi. Rezultatele au arătat că atunci când somnul înlocuieşte perioadele inactive în care ai fi tentat să mănânci fără să îţi fie foame (chipsuri sau popcorn în timpul unui film, spre exemplu), poţi reduce fără efort consumul de calorii cu 6%. Rezultatele pot varia de la persoană la persoană, dar un alt lucru este clar: o cantitate de somn insuficientă (mai puţin de 7 ore pe noapte) revigorează pofta de mâncare şi are consecinţe directe asupra siluetei.





Mănâncă mai multe legume

Dacă nu ştii cum să faci asta, alege să pui în farfurie cât mai multe feluri de legume. Varietatea îţi păcăleşte creierul şi te face să mănânci mai mult fără să îţi dai seama, ceea ce este minunat în acest caz, pentru că legumele sunt o sursă excelentă de fibre şi conţin suficientă apă cât să transformi deshidratarea într-o amintire. Găteşte-le fără grăsimi adăugate, foloseşte ierburi aromate, zeamă de lămâie şi ulei de măsline şi te vei bucura de mese săţioase şi sănătoase, care te vor face să pierzi în greutate cât ai zice... salată.

Mănâncă supă în fiecare zi

Pe lângă faptul că are un număr redus de calorii, o supă la prânz te va face să te simţi mai repede sătul şi să mănânci mai puţin la aceeaşi masă. În plus, supele au valoare nutriţională mare şi sunt şi o sursă bună de hidratare, de legume şi de proteine de calitate. Ai grijă, totuşi, să alegi mai rar varianta supă-cremă, care conţine mult mai multe calorii.

Alege cerealele integrale

Cerealele integrale, cum ar fi orezul brun, orzul, ovăzul, hrişca şi grâul întreg sunt de asemenea eficiente în strategia de pierdere în greutate. Acestea te ajută să te simţi sătul cu mai puţine calorii şi îţi pot îmbunătăţi nivelul colesterolului. Nici măcar nu trebuie să îţi baţi capul şi să găteşti, găseşti o mulţime de produse care le conţin.

Sursa: csid.ro